Тагильского полковника обвинили в помощи нелегальному казино

27 июля 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

На Эдуарда Губера написали анонимное заявление в полицию Екатерина Сычкова © URA.RU На начальника управления экономической безопасности полиции Нижнего Тагила полковника Эдуарда Губера поступило заявление о «крышевании» нелегальных игровых автоматов в городе. Об этом сообщили журналисты. «Якобы с этих автоматов [владелец] отдает прибыль начальнику ОБЭП Нижнего Тагила Эдуарду Губеру», – сообщил собеседник портала Е1.ru. Там отметили, что владелец нелегальных автоматов, возможно, отказывается отдавать посетителям выигрыш, прикрываясь защитой высокопоставленного силовика. Якобы он оказывал покровительство сразу нескольким точкам нелегального казино. После инцидента, по сообщению портала, за игровыми автоматами приехали силовики и увезли их с точек. Тогда на Губера написали заявление в свердловский главк МВД. Однако сообщение с просьбой проверить полковника было анонимным. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Гражданин, написавший [заявление], вероятно, испугался признаться общественности, что он увлекается запрещенными азартными играми. Именно поэтому говорить о том, что поступившая информация соответствует действительности, без тщательной перепроверки преждевременно. Это запросто может быть специально сделанный ход по очернению сотрудников полиции. К сожалению, так часто бывает. Специалисты разберутся Офицер, о котором идет речь, имеет полное право поджать иск в суд о защите своей чести и достоинства», – сообщил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало о суде над полицейскими, создавшими коррупционную схему, в которую входил контроль нелегальных игровых автоматов. Речь идет о нелегальном бизнесе в Екатеринбурге с установкой более 20 автоматов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На начальника управления экономической безопасности полиции Нижнего Тагила полковника Эдуарда Губера поступило заявление о «крышевании» нелегальных игровых автоматов в городе. Об этом сообщили журналисты. «Якобы с этих автоматов [владелец] отдает прибыль начальнику ОБЭП Нижнего Тагила Эдуарду Губеру», – сообщил собеседник портала Е1.ru. Там отметили, что владелец нелегальных автоматов, возможно, отказывается отдавать посетителям выигрыш, прикрываясь защитой высокопоставленного силовика. Якобы он оказывал покровительство сразу нескольким точкам нелегального казино. После инцидента, по сообщению портала, за игровыми автоматами приехали силовики и увезли их с точек. Тогда на Губера написали заявление в свердловский главк МВД. Однако сообщение с просьбой проверить полковника было анонимным. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Гражданин, написавший [заявление], вероятно, испугался признаться общественности, что он увлекается запрещенными азартными играми. Именно поэтому говорить о том, что поступившая информация соответствует действительности, без тщательной перепроверки преждевременно. Это запросто может быть специально сделанный ход по очернению сотрудников полиции. К сожалению, так часто бывает. Специалисты разберутся Офицер, о котором идет речь, имеет полное право поджать иск в суд о защите своей чести и достоинства», – сообщил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало о суде над полицейскими, создавшими коррупционную схему, в которую входил контроль нелегальных игровых автоматов. Речь идет о нелегальном бизнесе в Екатеринбурге с установкой более 20 автоматов.