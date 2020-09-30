30 сентября 2020

Генерала свердловской полиции отправили в колонию строго режима. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижнетагильский металлургический комбинат. Совещание во главе с Евгением Куйвашевым во Дворце культуры города. Нижний Тагил, вяткин михаил, романюк владимир
Владимир Романюк много лет прослужил замначальника свердловского ГУ МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
К борцам с коррупцией в Екатеринбурге пришли с обысками ФСБ и СКР

В Октябрьском суде Екатеринбурга вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимиру Романюку. Суд признал его виновным во взятках в крупном и особо крупном размере — передает с места корреспондент URA.RU.

«Назначить Романюку Владимиру Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила свое решение судья Ольга Панфилова. Сообщник Романюка, полковник полиции из Москвы Сергей Глущенко получил 7 лет и 6 месяцев также в колонии строгого режима. Оба должны будут выплатить государству штраф в размере двух миллионов рублей каждый.

Новость по теме
Раскрыты подробности о коррупции в свердловском главке МВД. Сделки готовились в церкви

Бывший замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Владимир Романюк был задержан в Москве в октябре 2018: он признался в получении взятки в 1,3 млн рублей и был отправлен под домашний арест. Его подельник-полицейский Сергей Глущенко выступал в качестве посредника от лица армянских бизнесменов: после рейда полиции в игровой салон на Куйбышева, 139 в Екатеринбурге оттуда вывезли около 20 игровых автоматов — армяне заплатили взятку за возврат этого оборудования.

Показания на Романюка дал Эдуард Воронин (на тот момент руководитель ОЭБиПК — отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга), которого обвиняли в крышевании армянского бизнеса. По показаниями Воронина уголовное дело завели также на бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу генерал-майора полиции Игоря Трифонова: он обвиняется во взятке в 7,5 млн рублей от экс-зампреда правления банка «Кольцо Урала» в Екатеринбурге Олега Коноплева. Сам Воронин, отправивший за решетку двух генералов, приговорен к пяти годам условно за превышение полномочий.

Приговор по делу Романюка. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по делу Романюка. Необр
До начала заседания Романюк возражал против съемки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приговор по делу Романюка. Необр
Но оглашение приговора проходило в открытом режиме
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по делу Романюка. Необр
Сообщник Романюка — экс-полковник полиции из Москвы Сергей Глущенко
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по делу Романюка. Необр
Приговор огласила судья Ольга Панфилова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по делу Романюка. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по делу Романюка. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по делу Романюка. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...