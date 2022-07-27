Британцы осудили жену Зеленского за сентиментальность. «Возбуждается от страданий украинцев»

27 июля 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская рассказала о своих отношениях с мужем Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену из-за ее слова о том, что конфликт внутри страны сблизил ее с мужем. Читатели считают, что ее не интересует Украина. «Я согласна с теорией, что брак становится крепче с испытаниями. Думаю, в нашем случае было бы то же самое. Мы стали больше интересоваться друг другом после того, как все это началось», — передает Daily Mail слова Зеленской. «Как мило, что она сексуально возбуждается трагедией и страданиями своих соотечественников-украинцев», — пишет читатель Southern Englishman. «Она все это время продолжает появляться в этих телешоу. Так рад, что Зеленский и его жена не заняты конфликтом на Украине или чем-то еще, и у них так много свободного времени», — критикует читатель Jaynefw. «Ее муж Зеленский стал миллиардером с тех пор, как ООН занялась политикой Украины. Роскошные особняки, яхты, виллы. Неудивительно, что они стали ближе», — отметил читатель Aunt Sally. «Хочется спросить, как она проводит время со своей страной, которая в таком состоянии», — негодует читатель Simonsays12. «Да уж, действительно, кого волнует, сколько миллионов людей погибнет, все дело в этих двух», — пишет читатель Phillyhere. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену из-за ее слова о том, что конфликт внутри страны сблизил ее с мужем. Читатели считают, что ее не интересует Украина. «Я согласна с теорией, что брак становится крепче с испытаниями. Думаю, в нашем случае было бы то же самое. Мы стали больше интересоваться друг другом после того, как все это началось», — передает Daily Mail слова Зеленской. «Как мило, что она сексуально возбуждается трагедией и страданиями своих соотечественников-украинцев», — пишет читатель Southern Englishman. «Она все это время продолжает появляться в этих телешоу. Так рад, что Зеленский и его жена не заняты конфликтом на Украине или чем-то еще, и у них так много свободного времени», — критикует читатель Jaynefw. «Ее муж Зеленский стал миллиардером с тех пор, как ООН занялась политикой Украины. Роскошные особняки, яхты, виллы. Неудивительно, что они стали ближе», — отметил читатель Aunt Sally. «Хочется спросить, как она проводит время со своей страной, которая в таком состоянии», — негодует читатель Simonsays12. «Да уж, действительно, кого волнует, сколько миллионов людей погибнет, все дело в этих двух», — пишет читатель Phillyhere. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.