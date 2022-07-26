Депутаты предложили ввести новую льготу для молодежи в ЯНАО

В Госдуме предложили платить молодежи полные северные надбавки с первого дня работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В комитете Государственной думы по молодежной политике решили проработать возможность того, чтобы северные надбавки выплачивались молодым специалистам сразу в полном размере. По мнению депутатов таким образом получится уменьшить отток молодежи из регионов Арктики и Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе комитета.

«Поиск лучших условий и возможностей — совершенно нормальное, понятное и справедливое желание для любого молодого человека. Нельзя винить молодых людей за то, что они куда-то уезжают, они едут туда, где, как им кажется, они более востребованы, считают, что могут лучше реализовать себя и устроить свою жизнь. Наша задача в этой связи — показать, что для того, чтобы стать успешным, чтобы иметь достойную работу, хорошее образование, чтобы заводить семью — вовсе не обязательно ехать в Москву, Питер или, тем более, за границу», — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

В ходе обсуждения депутаты решили проработать инициативы по выплате молодым специалистам северных надбавок с первого дня работы, увеличению блока краеведения в образовательных программах. Также они выступили за продление программ «Земский доктор», и «Земский учитель».

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на 12% повысят зарплату сотрудникам из сферы молодежной политики и туризма в окружных учреждениях. Муниципальные сотрудники получат прибавку больше. Для них она составит 23%.