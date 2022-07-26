Курганская госструктура и «ВКонтакте» запустили уникальный проект

Бизнесменам Кургана выделят деньги на рекламу в соцсети «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Благодаря совместному проекту Инвестиционного агентства Курганской области и соцсети «ВКонтакте» бизнесмены смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение своих товаров и услуг в интернете. Об этом сообщается в telegram-канале «Бизнес-сообщество Курганской области».

«Инвестиционное агентство Курганской области совместно с „ВКонтакте“ запустили уникальную программу поддержки предпринимателей — удвоение рекламного бюджета. Дополнительный бюджет на продвижение обеспечит специальный купон. Его необходимо активировать и внести на счет три тысячи рублей, которые будут удвоены до шести тысяч. При пополнении счета на пять тысяч рублей, в подарок 5 000 бонусов, итого на балансе будет 10 000. Новая мера поддержки действует для тех, кто ранее не использовал ресурсы по продвижению „ВКонтакте“ или делал это более полугода назад», — говорится на сайте агентства.

Более подробную информацию о том, как получить дополнительные деньги на рекламный бюджет, можно найти в Центре поддержки предпринимательства по адресу: ул. Бурова-Петрова, 112, офис 327. Также узнать подробности можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-250-47-31.