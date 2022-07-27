Авто лидера правящей партии Польши закидали яйцами. Видео

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Ярослав Качиньский не смог спокойно проехать по городу Гнезно (архивное фото) Фото:

В польском городе Гнезно кортеж лидера правящей консервативной партии Ярослава Качиньского закидали яйцами. Полиция оперативно задержала хулигана.

«В Гнезно кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали яйцами. Виновного задержали и оштрафовали», — пишет РИА «Новости».

Хулиган заявил полиции, что был недоволен увеличившимися выплатами по кредиту, который он взял, чтобы построить дом. Помимо задержанного в городе также были демонстранты, которые выкрикивали в адрес политика нецензурные лозунги.

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В польском городе Гнезно кортеж лидера правящей консервативной партии Ярослава Качиньского закидали яйцами. Полиция оперативно задержала хулигана. «В Гнезно кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали яйцами. Виновного задержали и оштрафовали», — пишет РИА «Новости». Хулиган заявил полиции, что был недоволен увеличившимися выплатами по кредиту, который он взял, чтобы построить дом. Помимо задержанного в городе также были демонстранты, которые выкрикивали в адрес политика нецензурные лозунги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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