Германия рискует остаться без туалетной бумаги из-за «Газпрома»

27 июля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Германии намечается дефицит туалетной бумаги, заявил Юрген Шаллер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Из-за дефицита газа, вызванного сокращением поставок от «Газпрома», в Германии может значительно сократиться производство бумажных изделий, включая туалетную бумагу. Об этом пишет немецкая газета Zeit со ссылкой на слова председателя правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юргена Шаллера. «Бумажная промышленность очень зависит от дешевой энергии, поэтому я очень боялся, что Россия может отключить нам газ. Для сушки бумаги на производстве требуется очень много энергии, на которую уходит значимая часть доходов. Многие продукты бумажной промышленности, в том числе туалетная бумага, могут оказаться в дефиците», — сказал Шаллер. Ранее «Газпром» объявил, что в два раза снизит поставки газа по «Северному потоку-1» из-за ремонта газотурбинного двигателя. На этом фоне в Европе вновь резко выросли цены на газ. На данный момент поставки газа по «Северному потоку — 1» упали до 20% от максимума.

Из-за дефицита газа, вызванного сокращением поставок от «Газпрома», в Германии может значительно сократиться производство бумажных изделий, включая туалетную бумагу. Об этом пишет немецкая газета Zeit со ссылкой на слова председателя правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юргена Шаллера. «Бумажная промышленность очень зависит от дешевой энергии, поэтому я очень боялся, что Россия может отключить нам газ. Для сушки бумаги на производстве требуется очень много энергии, на которую уходит значимая часть доходов. Многие продукты бумажной промышленности, в том числе туалетная бумага, могут оказаться в дефиците», — сказал Шаллер. Ранее «Газпром» объявил, что в два раза снизит поставки газа по «Северному потоку-1» из-за ремонта газотурбинного двигателя. На этом фоне в Европе вновь резко выросли цены на газ. На данный момент поставки газа по «Северному потоку — 1» упали до 20% от максимума.