26 июля 2022

Власти Перми предлагают заменить маршрутки экспрессами

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Паводок шоссе Тюнина Курган, газель, паводок2016
Автобусы-экспрессы должны будут заменить маршрутные такси Фото:

В Перми на окраины города могут пустить экспресс-автобусы, которые заменят маршрутные такси. О таком варианте сообщает telegram-канал департамента транспорта пермской мэрии.

«Мы рассматриваем возможность запуска автобусов-экспрессов. Для отдаленных микрорайонов города, в том числе для замены маршрутных такси», — говорится в сообщении.

Автобусы планируется запустить по маршрутам: «Автовокзал — Новый Крым», «Центральный рынок — Заозерье», «Комсомольская площадь — Голованово». Автобусы-экспрессы малой вместимости предназначены для быстрых перевозок по городу. На таком транспорте время в пути составит около 40 минут, тогда как на обычных автобусах поездка занимает больше часа, отмечают в мэрии. В скором времени чиновники должны установить четкое расписание и фиксированный тариф.

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В Перми на окраины города могут пустить экспресс-автобусы, которые заменят маршрутные такси. О таком варианте сообщает telegram-канал департамента транспорта пермской мэрии. «Мы рассматриваем возможность запуска автобусов-экспрессов. Для отдаленных микрорайонов города, в том числе для замены маршрутных такси», — говорится в сообщении. Автобусы планируется запустить по маршрутам: «Автовокзал — Новый Крым», «Центральный рынок — Заозерье», «Комсомольская площадь — Голованово». Автобусы-экспрессы малой вместимости предназначены для быстрых перевозок по городу. На таком транспорте время в пути составит около 40 минут, тогда как на обычных автобусах поездка занимает больше часа, отмечают в мэрии. В скором времени чиновники должны установить четкое расписание и фиксированный тариф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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