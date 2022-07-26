Власти Перми предлагают заменить маршрутки экспрессами

27 июля 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Автобусы-экспрессы должны будут заменить маршрутные такси Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми на окраины города могут пустить экспресс-автобусы, которые заменят маршрутные такси. О таком варианте сообщает telegram-канал департамента транспорта пермской мэрии. «Мы рассматриваем возможность запуска автобусов-экспрессов. Для отдаленных микрорайонов города, в том числе для замены маршрутных такси», — говорится в сообщении. Автобусы планируется запустить по маршрутам: «Автовокзал — Новый Крым», «Центральный рынок — Заозерье», «Комсомольская площадь — Голованово». Автобусы-экспрессы малой вместимости предназначены для быстрых перевозок по городу. На таком транспорте время в пути составит около 40 минут, тогда как на обычных автобусах поездка занимает больше часа, отмечают в мэрии. В скором времени чиновники должны установить четкое расписание и фиксированный тариф.

В Перми на окраины города могут пустить экспресс-автобусы, которые заменят маршрутные такси. О таком варианте сообщает telegram-канал департамента транспорта пермской мэрии. «Мы рассматриваем возможность запуска автобусов-экспрессов. Для отдаленных микрорайонов города, в том числе для замены маршрутных такси», — говорится в сообщении. Автобусы планируется запустить по маршрутам: «Автовокзал — Новый Крым», «Центральный рынок — Заозерье», «Комсомольская площадь — Голованово». Автобусы-экспрессы малой вместимости предназначены для быстрых перевозок по городу. На таком транспорте время в пути составит около 40 минут, тогда как на обычных автобусах поездка занимает больше часа, отмечают в мэрии. В скором времени чиновники должны установить четкое расписание и фиксированный тариф.