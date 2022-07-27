Антоновский мост через реку Днепр не получил повреждений от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
На кадрах видно, что у моста нет видимых повреждений. Его опоры и фонарные столбы также целы. По словам собеседника URA.RU, оружие, которым был нанесен удар, точное, но малоэффективное, потому что пробоины были небольшие.
«Были ракетные удары. Утром сегодня смотрю — мост закрыт, не пускают. Сказали, что мост будут восстанавливать. Если что-то еще с дамбой случится, Херсон будет отрезан от всего. На левобережье (куда ведет мост) очень много сельхозпродукции, снабжается Херсон, это большая проблема для нас», — рассказал житель Херсона.
Ранее ВСУ обстреляли Антоновский мост из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по мосту временно закрыто.
Вид на Антоновский мост
Фото: корреспондент URA.RU
Опоры Антоновского моста целы
Фото: корреспондент URA.RU
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Антоновский мост через реку Днепр не получил повреждений от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На кадрах видно, что у моста нет видимых повреждений. Его опоры и фонарные столбы также целы. По словам собеседника URA.RU, оружие, которым был нанесен удар, точное, но малоэффективное, потому что пробоины были небольшие. «Были ракетные удары. Утром сегодня смотрю — мост закрыт, не пускают. Сказали, что мост будут восстанавливать. Если что-то еще с дамбой случится, Херсон будет отрезан от всего. На левобережье (куда ведет мост) очень много сельхозпродукции, снабжается Херсон, это большая проблема для нас», — рассказал житель Херсона. Ранее ВСУ обстреляли Антоновский мост из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по мосту временно закрыто.