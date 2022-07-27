ВСУ не смогли повредить Антоновский мост ракетами HIMARS. Фото, видео

27 июля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

ВСУ из HIMARS обстреляли Антоновский мост Фото: официальный сайт Министерства обороны США новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Антоновский мост через реку Днепр не получил повреждений от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На кадрах видно, что у моста нет видимых повреждений. Его опоры и фонарные столбы также целы. По словам собеседника URA.RU, оружие, которым был нанесен удар, точное, но малоэффективное, потому что пробоины были небольшие. «Были ракетные удары. Утром сегодня смотрю — мост закрыт, не пускают. Сказали, что мост будут восстанавливать. Если что-то еще с дамбой случится, Херсон будет отрезан от всего. На левобережье (куда ведет мост) очень много сельхозпродукции, снабжается Херсон, это большая проблема для нас», — рассказал житель Херсона. Ранее ВСУ обстреляли Антоновский мост из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по мосту временно закрыто. Вид на Антоновский мост Фото: корреспондент URA.RU Опоры Антоновского моста целы Фото: корреспондент URA.RU

Антоновский мост через реку Днепр не получил повреждений от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На кадрах видно, что у моста нет видимых повреждений. Его опоры и фонарные столбы также целы. По словам собеседника URA.RU, оружие, которым был нанесен удар, точное, но малоэффективное, потому что пробоины были небольшие. «Были ракетные удары. Утром сегодня смотрю — мост закрыт, не пускают. Сказали, что мост будут восстанавливать. Если что-то еще с дамбой случится, Херсон будет отрезан от всего. На левобережье (куда ведет мост) очень много сельхозпродукции, снабжается Херсон, это большая проблема для нас», — рассказал житель Херсона. Ранее ВСУ обстреляли Антоновский мост из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по мосту временно закрыто.