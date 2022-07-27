ВСУ не смогли повредить Антоновский мост ракетами HIMARS. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ из HIMARS обстреляли Антоновский мост Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Антоновский мост через реку Днепр не получил повреждений от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

На кадрах видно, что у моста нет видимых повреждений. Его опоры и фонарные столбы также целы. По словам собеседника URA.RU, оружие, которым был нанесен удар, точное, но малоэффективное, потому что пробоины были небольшие.

«Были ракетные удары. Утром сегодня смотрю — мост закрыт, не пускают. Сказали, что мост будут восстанавливать. Если что-то еще с дамбой случится, Херсон будет отрезан от всего. На левобережье (куда ведет мост) очень много сельхозпродукции, снабжается Херсон, это большая проблема для нас», — рассказал житель Херсона.

Ранее ВСУ обстреляли Антоновский мост из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по мосту временно закрыто.

Вид на Антоновский мост
Фото:
Опоры Антоновского моста целы
Фото:
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Антоновский мост через реку Днепр не получил повреждений от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На кадрах видно, что у моста нет видимых повреждений. Его опоры и фонарные столбы также целы. По словам собеседника URA.RU, оружие, которым был нанесен удар, точное, но малоэффективное, потому что пробоины были небольшие. «Были ракетные удары. Утром сегодня смотрю — мост закрыт, не пускают. Сказали, что мост будут восстанавливать. Если что-то еще с дамбой случится, Херсон будет отрезан от всего. На левобережье (куда ведет мост) очень много сельхозпродукции, снабжается Херсон, это большая проблема для нас», — рассказал житель Херсона. Ранее ВСУ обстреляли Антоновский мост из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по мосту временно закрыто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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