ВСУ обстреляли мост через Днепр с помощью HIMARS

27 июля 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

ВСУ задействовали американские РСЗО HIMARS Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост через реку Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Движение по мосту закрыли. «Ночью был нанесен очередной удар „хаймарсами“ по Антоновскому мосту. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр. На данный момент мост закрыт для движения полностью», — передает ТАСС слова Стремоусова. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти Херсона заявляют, что попытки контрнаступления ВСУ заканчиваются крахом, пишет RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост через реку Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Движение по мосту закрыли. «Ночью был нанесен очередной удар „хаймарсами“ по Антоновскому мосту. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр. На данный момент мост закрыт для движения полностью», — передает ТАСС слова Стремоусова. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти Херсона заявляют, что попытки контрнаступления ВСУ заканчиваются крахом, пишет RT.