В Кремле отказались комментировать приезд Шредера в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу визита экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В Кремле не стали комментировать визит экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, воздержался от информации, состоялась ли встреча Шредера с российским лидером Владимиром Путиным.
«Нет. Комментариев нет [по поводу визита Шредера и контактов с Путиным]», — ответил Песков.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находился в Москве 26 июля. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот день подтвердил эту информацию. Также он не исключал возможного контакта Шредера с президентом Путиным.
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