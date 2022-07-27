В Кремле отказались комментировать приезд Шредера в Москву

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу визита экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву Фото:
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В Кремле не стали комментировать визит экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, воздержался от информации, состоялась ли встреча Шредера с российским лидером Владимиром Путиным.

«Нет. Комментариев нет [по поводу визита Шредера и контактов с Путиным]», — ответил Песков.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находился в Москве 26 июля. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот день подтвердил эту информацию. Также он не исключал возможного контакта Шредера с президентом Путиным.

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В Кремле не стали комментировать визит экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, воздержался от информации, состоялась ли встреча Шредера с российским лидером Владимиром Путиным. «Нет. Комментариев нет [по поводу визита Шредера и контактов с Путиным]», — ответил Песков. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находился в Москве 26 июля. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот день подтвердил эту информацию. Также он не исключал возможного контакта Шредера с президентом Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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