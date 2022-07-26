Мэрию Салехарда обвинили в хищении детских качелей из двора

Детские качели, установленные во дворе самими жильцами, демонтировало якобы муниципальное предприятие Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) заметили, что из двора одного из домов на улице Республики исчезли детские качели, приобретенные на средства самих жильцов. Как утверждают авторы поста в группе “Подслушано в Салехарде” социальной сети “ВКонтакте”, это сделали работники Муниципальных служб.

“Качели мы заказывали сами для детей. Вы забрали их, сказав, что они не безопасные… Это хищение чужого имущества… Обещали вернуть новые, но прошло уже 2 недели”, — возразила автор поста. Жительница намерена написать заявление в прокуратуру, если мэрия не вернет качели обратно. Она отметила, что имущество не принадлежит городским властям и забирать качели без согласия владельцев чиновники не имели права.

Комментаторы под опубликованном постом оспорили мнение недовольного автора. “Если бы вы установили качели в своем дворе, тогда другое дело”, — отметил Алексей Панков.

Ряд жителей указало автору поста на то, что должны быть предоставлены доказательства и справки, что качели находились в частной собственности. “Если есть чеки, обратитесь в полицию”, — пишет Эльза Мургучиева.

Редакция URA. RU отправила запрос мэрию Салехарда с просьбой предоставить свое видение ситуации. В настоящее время городская администрация готовит комментарий.

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