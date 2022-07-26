Под Курганом продают дом и курочек-несушек в придачу

Вместе с домом владельцы предлагают купить курочек-несушек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В деревне Белый Яр под Курганом продают дом за 10 млн рублей. Вместе с домом владельцы предлагают купить курочек-несушек. Объявление о продаже такого тандема выставлено на сайте Avito.

«Можно держать хозяйство, есть теплые сараи, в которых куры несутся и зимой. Также есть 2 теплицы, гараж со смотровой ямой и крытое парковочное место, беседка, качели для детей и взрослых», — рассказывают про участок владельцы дома. Рядом с домом находятся лес и река.

Также в объявлении сказано, что на территории есть летняя кухня с кирпичным мангалом и благоустроенная баня с теплыми полами. Сам дом двухэтажный и его площадь составляет 150 квадратных метров. На первом этаже находятся кухня и гостиная, а на втором этаже есть 3 спальни. Дом находится в 12 километрах от города, но владельцы обещают, что автобусы ходят регулярно. Про оплату коммунальных услуг сказано, что даже в самые холодные времена стоимость не бывает больше пяти тысяч рублей из-за сельского тарифа.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на продажу выставлен коттедж с расположенным во дворе производством деревянных изделий. Двухэтажный дом и малый бизнес владелец оценил в 22 млн рублей.

Площадь дома составляет 150 квадратных метров Фото с сайта Avito

На летней кухне установлен кирпичный мангал Фото с сайта Avito

На участке площадью 15 соток есть беседка и летняя кухня Фото с сайта Avito