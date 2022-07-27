Паспортные данные, по сообщению СМИ, оказались в открытом доступе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В детской поликлинике №1 в Екатеринбурге (относится к больнице №15) пожаловались на талоны, напечатанные на оборотной стороне копий чужих паспортов. Об этом сообщили очевидцы.

«Взяла для ребенка направление на анализы, перевернула, а на обратной стороне страница паспорта незнакомого мужчины. Пожалуйста, его серия и номер у меня на ладони», — приводит портал Е1.ru слова очевидицы.

Она побоялась, что ее персональные данные так же могут попасть в руки незнакомцам, которые решат воспользоваться ими в корыстных целях. Женщина посчитала, что по выданным персональным данным можно получить кредит.

URA.RU обратилось в пресс-службу регионального минздрава. Там сообщили, что будет проведена проверка информации, опубликованной в СМИ. Если сообщения подтвердятся, будут приняты соответствующие меры, добавили в минздраве. Агентство обратилось в пресс-службу Роскомнадзора. Там не ответили на звонок корреспондента, вы ведомство направлен запрос.

Фото: Е1.ru