Опубликовано видео гибели крановщицы из Тюмени

27 июля 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Козловой кран упал в Тюмени во время бури 26 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сети появилась видеозапись падения крана в Тюмени, оператор которого в это время находилась в кабине и погибла от полученных травм. Ролик был опубликован телеканалом «Тюменское время». ЧП произошло 26 июля во время сильной бури. Погибшая снимала ролики для TikTok под ником ЭльВИРА. Из кадров видеозаписи следует, что во время бури, которая бушевала на территории Тюмени 26 июля, козловой кран сносит сильным ветром. В какой-то момент, конструкция не выдерживает и падает. Во время инцидента в кабине находилась девушка-оператор. От полученных травм она скончалась на месте. Как выяснилось позже, о своей работе погибшая рассказывала в TikTok. На канал тюменки под названием ЭльВИРА подписано более 40 тыс. пользователей. По факту гибели тюменки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В сети появилась видеозапись падения крана в Тюмени, оператор которого в это время находилась в кабине и погибла от полученных травм. Ролик был опубликован телеканалом «Тюменское время». ЧП произошло 26 июля во время сильной бури. Погибшая снимала ролики для TikTok под ником ЭльВИРА. Из кадров видеозаписи следует, что во время бури, которая бушевала на территории Тюмени 26 июля, козловой кран сносит сильным ветром. В какой-то момент, конструкция не выдерживает и падает. Во время инцидента в кабине находилась девушка-оператор. От полученных травм она скончалась на месте. Как выяснилось позже, о своей работе погибшая рассказывала в TikTok. На канал тюменки под названием ЭльВИРА подписано более 40 тыс. пользователей. По факту гибели тюменки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.