26 июля 2022

Погибшая в Тюмени крановщица снимала ролики для TikTok

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
В соцсети на аккаунт погибшей тюменки подписано более 40 тыс. человек Фото:

Крановщица, погибшая 26 июля во время шторма в Тюмени, снимала ролики для TikTok под ником ЭльВИРА. В соцсети на ее аккаунт подписано более 40 тыс. пользователей соцсети. Ранее агентство писало о том, что на одной из тюменских стройплощадок женщина погибла из-за падения крана.

«Подписки — 2746, подписчики — 40,9К, лайки — 202,5К», — указано на официальной странице пользователя в соцсети TikTok.

Часть видеороликов, опубликованных на аккаунте пользователя ЭльВИРА, посвящены работе крановщика. Последняя запись была сделана 6 марта 2022 года.

26 июля на одной из производственных баз Тюмени из-за сильных порывов ветра упал козловой кран. Оператор, которая в это время находилась внутри кабины, скончалась от полученных травм на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Крановщица, погибшая 26 июля во время шторма в Тюмени, снимала ролики для TikTok под ником ЭльВИРА. В соцсети на ее аккаунт подписано более 40 тыс. пользователей соцсети. Ранее агентство писало о том, что на одной из тюменских стройплощадок женщина погибла из-за падения крана. «Подписки — 2746, подписчики — 40,9К, лайки — 202,5К», — указано на официальной странице пользователя в соцсети TikTok. Часть видеороликов, опубликованных на аккаунте пользователя ЭльВИРА, посвящены работе крановщика. Последняя запись была сделана 6 марта 2022 года. 26 июля на одной из производственных баз Тюмени из-за сильных порывов ветра упал козловой кран. Оператор, которая в это время находилась внутри кабины, скончалась от полученных травм на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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