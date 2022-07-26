Погибшая в Тюмени крановщица снимала ролики для TikTok

27 июля 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

В соцсети на аккаунт погибшей тюменки подписано более 40 тыс. человек Фото: Анна Майорова © URA.RU Крановщица, погибшая 26 июля во время шторма в Тюмени, снимала ролики для TikTok под ником ЭльВИРА. В соцсети на ее аккаунт подписано более 40 тыс. пользователей соцсети. Ранее агентство писало о том, что на одной из тюменских стройплощадок женщина погибла из-за падения крана. «Подписки — 2746, подписчики — 40,9К, лайки — 202,5К», — указано на официальной странице пользователя в соцсети TikTok. Часть видеороликов, опубликованных на аккаунте пользователя ЭльВИРА, посвящены работе крановщика. Последняя запись была сделана 6 марта 2022 года. 26 июля на одной из производственных баз Тюмени из-за сильных порывов ветра упал козловой кран. Оператор, которая в это время находилась внутри кабины, скончалась от полученных травм на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Крановщица, погибшая 26 июля во время шторма в Тюмени, снимала ролики для TikTok под ником ЭльВИРА. В соцсети на ее аккаунт подписано более 40 тыс. пользователей соцсети. Ранее агентство писало о том, что на одной из тюменских стройплощадок женщина погибла из-за падения крана. «Подписки — 2746, подписчики — 40,9К, лайки — 202,5К», — указано на официальной странице пользователя в соцсети TikTok. Часть видеороликов, опубликованных на аккаунте пользователя ЭльВИРА, посвящены работе крановщика. Последняя запись была сделана 6 марта 2022 года. 26 июля на одной из производственных баз Тюмени из-за сильных порывов ветра упал козловой кран. Оператор, которая в это время находилась внутри кабины, скончалась от полученных травм на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.