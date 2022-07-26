Пермские разработчики создали робота-компаньона для рыбалки

В каждой руке робота встроено по 8 двигателей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермская компания «Промобот» разработала нового человекоподобного робота-компаньона Robo-C. Главной его особенностью являются более подвижные руки, которые позволяют ловить рыбу. Компания отправит новую модель рыбачить на фестиваль Geek Picnic в Москве, сообщили URA.RU в «Промоботе».

«На фестивале Geek Picnic, который впервые пройдет в московском парке „Музеон“ 30 июля, выступит робот-рыбак от компании Promobot. Андроид будет ловить роботизированных рыб в огромном аквариуме», — рассказали в компании. Рыбами смогут управлять и сами посетители фестиваля.

В каждую руку андроида встроено по восемь двигателей, которые позволяют двигать конечностями в 12 степенях свободы и нести предметы весом до килограмма. Разработка Robo-C заняла четыре месяца. Помимо рыбалки робот также может поговорить с посетителями. Как и предыдущие версии андроид может имитировать мимику человека: двигать глазами, губами бровями и другими «мышцами».