Летом курганцы чаще обращаются в Центр Илизарова с травмами

27 июля 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Курганские врачи рассказали про травмы купальщиков и владельцев дач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи Центра Илизарова рассказали, что летом курганцы чаще обращаются к ним с тяжелыми травмами. Об этом написали на официальном сайте Центра Илизарова. Одной из самых опасных является «травма ныряльщика» — перелом шейного отдела позвоночника. «С начала купального сезона в Центр Илизарова поступило 5 пациентов с последствиями неудачного прыжка в воду. Во время ныряния человек получает максимальную ударную нагрузку на шейный отдел позвоночника и, как следствие, перелом позвоночника, повреждение спинного мозга и инвалидность», — рассказывает руководитель клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Алексей Евсюков. Еще одним травмоопасным местом является дача. По словам заведующего отделением микрохирургии кисти Дениса Тягунова, владельцы дач неосторожно обращаются с болгаркой и вставляют в нее диск от циркулярной пилы, что приводит к тяжелой травме кисти или же, в худшем случае, ее ампутации. Ранее URA.RU писало, что из-за размножения бактерий курганцев просят не купаться в Тоболе. Из-за жаркой погоды качество воды в реке ухудшилось.

Врачи Центра Илизарова рассказали, что летом курганцы чаще обращаются к ним с тяжелыми травмами. Об этом написали на официальном сайте Центра Илизарова. Одной из самых опасных является «травма ныряльщика» — перелом шейного отдела позвоночника. «С начала купального сезона в Центр Илизарова поступило 5 пациентов с последствиями неудачного прыжка в воду. Во время ныряния человек получает максимальную ударную нагрузку на шейный отдел позвоночника и, как следствие, перелом позвоночника, повреждение спинного мозга и инвалидность», — рассказывает руководитель клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Алексей Евсюков. Еще одним травмоопасным местом является дача. По словам заведующего отделением микрохирургии кисти Дениса Тягунова, владельцы дач неосторожно обращаются с болгаркой и вставляют в нее диск от циркулярной пилы, что приводит к тяжелой травме кисти или же, в худшем случае, ее ампутации. Ранее URA.RU писало, что из-за размножения бактерий курганцев просят не купаться в Тоболе. Из-за жаркой погоды качество воды в реке ухудшилось.