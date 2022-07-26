Испания выдала России тюменку, похитившую 560 млн рублей. Видео

27 июля 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Инесса Бранденбург скрывалась в Испании с 2018 года Фото: Иван Некрасов © URA.RU Из Испании в Россию экстрадирована тюменка Инесса Бранденбург, которая обвиняется в хищении 560 млн рублей у Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР). Об этом без указания названия финансовой организации сообщает telegram-канал «МВД Медиа». По версии следствия, в 2018 году Бранденбург, являясь топ-менеджером СБРР, в составе группы похитила вышеуказанную сумму и выехала за пределы страны. «В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Королевства Испания экстрадирована гражданка Российской Федерации Инесса Бранденбург. Она обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — сообщает МВД Медиа. В 2018 году Бранденбург являлась исполняющей обязанности председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития. По версии следствия, пользуясь служебным положением, она получила доступ к хранилищу наличных денег, после чего с сообщниками похитила оттуда более 560 млн рублей и улетела в Москву на частном самолете, а затем покинула Россию. Трое сообщников женщины были осуждены к различным срокам тюремного заключения. Бранденбург же была задержана в сентябре 2021 года на территории Испании и по ходатайству Генпрокуратуры РФ передана в руки российских силовиков. Следователем Следственного управления УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из Испании в Россию экстрадирована тюменка Инесса Бранденбург, которая обвиняется в хищении 560 млн рублей у Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР). Об этом без указания названия финансовой организации сообщает telegram-канал «МВД Медиа». По версии следствия, в 2018 году Бранденбург, являясь топ-менеджером СБРР, в составе группы похитила вышеуказанную сумму и выехала за пределы страны. «В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Королевства Испания экстрадирована гражданка Российской Федерации Инесса Бранденбург. Она обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — сообщает МВД Медиа. В 2018 году Бранденбург являлась исполняющей обязанности председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития. По версии следствия, пользуясь служебным положением, она получила доступ к хранилищу наличных денег, после чего с сообщниками похитила оттуда более 560 млн рублей и улетела в Москву на частном самолете, а затем покинула Россию. Трое сообщников женщины были осуждены к различным срокам тюремного заключения. Бранденбург же была задержана в сентябре 2021 года на территории Испании и по ходатайству Генпрокуратуры РФ передана в руки российских силовиков. Следователем Следственного управления УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере.