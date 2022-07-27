Диетолог Русакова назвала самые полезные продукты для почек

28 июля 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Овощи, богатые жидкостью, помогают почкам стабильно выполнять свои функции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зелень, ягоды и овощи, богатые жидкостью, являются самыми полезными продуктами для стабильной работы почек, но сам рацион должен быть разнообразным. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Наиболее полезными для почек могут быть продукты растительного происхождения. Это фрукты, овощи, зелень, такая, как петрушка, укроп, сельдерей. Также ягоды: клубника, земляника, малина. Еще овощи богатые жидкостью: огурцы, кабачки, тыква. Но рацион должен быть разнообразным и включать нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами», — сказала Дарья Русакова. Почки не следует перегружать большим количеством белковой пищи, отметила кандидат медицинских наук. «Почки выполняют функцию очистки организма, выводят лишнюю жидкость, продукты обмена веществ. Не рекомендуется перегружать почки большим количеством белковой пищи: жирные сорта мяса, рыбы в большом количестве. Они могут навредить работе почек, потому что продукты пуринового обмена, содержащиеся в белковой животной пище, тоже будут перерабатываться почками», — уточнила она. Собеседница агентства добавила, что даже молочные продукты могут быть вредными для почек. «Самое вредное, это жирная белковая продукция в большом количестве, обильное количество молочных продуктов, например, творог. Его нельзя употреблять больше 300 грамм в сутки. Это может оказать негативное влияние на почки. Также продукты, богатые аскорбиновой кислотой. Поливитаминные препараты тоже могут навредить», — заключила диетолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зелень, ягоды и овощи, богатые жидкостью, являются самыми полезными продуктами для стабильной работы почек, но сам рацион должен быть разнообразным. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Наиболее полезными для почек могут быть продукты растительного происхождения. Это фрукты, овощи, зелень, такая, как петрушка, укроп, сельдерей. Также ягоды: клубника, земляника, малина. Еще овощи богатые жидкостью: огурцы, кабачки, тыква. Но рацион должен быть разнообразным и включать нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами», — сказала Дарья Русакова. Почки не следует перегружать большим количеством белковой пищи, отметила кандидат медицинских наук. «Почки выполняют функцию очистки организма, выводят лишнюю жидкость, продукты обмена веществ. Не рекомендуется перегружать почки большим количеством белковой пищи: жирные сорта мяса, рыбы в большом количестве. Они могут навредить работе почек, потому что продукты пуринового обмена, содержащиеся в белковой животной пище, тоже будут перерабатываться почками», — уточнила она. Собеседница агентства добавила, что даже молочные продукты могут быть вредными для почек. «Самое вредное, это жирная белковая продукция в большом количестве, обильное количество молочных продуктов, например, творог. Его нельзя употреблять больше 300 грамм в сутки. Это может оказать негативное влияние на почки. Также продукты, богатые аскорбиновой кислотой. Поливитаминные препараты тоже могут навредить», — заключила диетолог.