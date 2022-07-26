26 июля 2022

Чиновникам из ЯНАО предлагают VIP-погребение

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, похороны, могилы, надгробия, кладбище
В начальную стоимость такой услуги в Салехарде входит только захоронение на кладбище Фото:

Городская ритуальная служба в Салехарде предлагает высокопоставленным жителям окружной столицы VIP-погребение. Соответствующая услуга размещена на сайте похоронного агентства.

«Услуга для высокопоставленных особ: чиновников, военных, полицейских, священнослужителей, и бизнесменов. Включает в себя ритуальные принадлежности из качественных и дорогих материалов, живые цветы, статусные автомобили бизнес-класса для перевозки гроба и гостей», — говорится в описании к услуге.

Стоимость таких похорон начинается от 56 тысяч 300 рублей. Как сообщили URA.RU в ритуальном агентстве, в эту сумму включено только захоронение гроба на кладбище.

Ранее сообщалось, что власти Лабытнанги закупили могильные кресты. Цена 110 крестов составила 185 250 рублей.

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Городская ритуальная служба в Салехарде предлагает высокопоставленным жителям окружной столицы VIP-погребение. Соответствующая услуга размещена на сайте похоронного агентства. «Услуга для высокопоставленных особ: чиновников, военных, полицейских, священнослужителей, и бизнесменов. Включает в себя ритуальные принадлежности из качественных и дорогих материалов, живые цветы, статусные автомобили бизнес-класса для перевозки гроба и гостей», — говорится в описании к услуге. Стоимость таких похорон начинается от 56 тысяч 300 рублей. Как сообщили URA.RU в ритуальном агентстве, в эту сумму включено только захоронение гроба на кладбище. Ранее сообщалось, что власти Лабытнанги закупили могильные кресты. Цена 110 крестов составила 185 250 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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