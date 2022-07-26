Чиновникам из ЯНАО предлагают VIP-погребение

В начальную стоимость такой услуги в Салехарде входит только захоронение на кладбище Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Городская ритуальная служба в Салехарде предлагает высокопоставленным жителям окружной столицы VIP-погребение. Соответствующая услуга размещена на сайте похоронного агентства.

«Услуга для высокопоставленных особ: чиновников, военных, полицейских, священнослужителей, и бизнесменов. Включает в себя ритуальные принадлежности из качественных и дорогих материалов, живые цветы, статусные автомобили бизнес-класса для перевозки гроба и гостей», — говорится в описании к услуге.

Стоимость таких похорон начинается от 56 тысяч 300 рублей. Как сообщили URA.RU в ритуальном агентстве, в эту сумму включено только захоронение гроба на кладбище.

Ранее сообщалось, что власти Лабытнанги закупили могильные кресты. Цена 110 крестов составила 185 250 рублей.