Депутата из ХМАО осудили за незаконное предпринимательство

27 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Депутата думы Пыть-Яха осудили за незаконное предпринимательство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат думы Пыть-Яха Шахемир Керимов осужден пыть-яхским городским судом за незаконное предпринимательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Керимов признан виновным в том, что в период с 14.09.2011 по 06.09.2016 годы, он, имея в собственности нежилые помещения в г. Пыть-Яхе, сдавал их в аренду физическим и юридическим лицам, систематически получая доход. То есть занимался предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя получая доход, то есть занимался предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в результате чего извлек доход в особо крупном размере», — прокомментировали в пресс-службе суда Пыть-Яха. Суд не согласился с доводами Керимова Ш. К. и его защитников о том, что указанная деятельность не является предпринимательской, сумма прибыли и условия аренды не доказаны, а деяние малозначительно. Он признан виновным и приговорен к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, поскольку обжалован адвокатом подсудимого. Ранее URA.RU сообщало, что для того, чтобы ознакомить Керимова с материалами уголовного дела, фигурантом которого он являлся, его пришлось объявлять в федеральный розыск. Сам депутат затем пытался оспорить действия силовиков.

Депутат думы Пыть-Яха Шахемир Керимов осужден пыть-яхским городским судом за незаконное предпринимательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Керимов признан виновным в том, что в период с 14.09.2011 по 06.09.2016 годы, он, имея в собственности нежилые помещения в г. Пыть-Яхе, сдавал их в аренду физическим и юридическим лицам, систематически получая доход. То есть занимался предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя получая доход, то есть занимался предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в результате чего извлек доход в особо крупном размере», — прокомментировали в пресс-службе суда Пыть-Яха. Суд не согласился с доводами Керимова Ш. К. и его защитников о том, что указанная деятельность не является предпринимательской, сумма прибыли и условия аренды не доказаны, а деяние малозначительно. Он признан виновным и приговорен к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, поскольку обжалован адвокатом подсудимого. Ранее URA.RU сообщало, что для того, чтобы ознакомить Керимова с материалами уголовного дела, фигурантом которого он являлся, его пришлось объявлять в федеральный розыск. Сам депутат затем пытался оспорить действия силовиков.