Жителям Салехарда после смерти предлагают стать алмазами

В Салехарде предлагают изготовить алмазы из праха умершего Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителям Салехарда предлагают изготовить алмаз из праха умершего. Такую услугу предоставляет Городская ритуальная служба на своем сайте.

«Память о ваших близких в красоте камня вместе с вами. В среднем, при кремации тела покойного остается примерно от 250 до 300 грамм праха. При этом для изготовления одного алмаза понадобится всего несколько граммов праха усопшего. Так что можно заказать изготовление несколько алмазов», — говорится в описании к услуге.

Отмечается, что из праха одного человека можно изготовить до 50 алмазов. Заказать такую услугу можно за 9999 рублей.

Ранее сообщалось, что это же ритуальное агентство предлагает VIP-погребение для высокопоставленных жителей Салехарда. Такая услуга стоит от 56 тысяч 300 рублей.