Психолог Рощин заявил о связи измен с генетикой

29 июля 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Оба пола изначально не моногамны, считает психолог Фото: Размик Закарян © URA.RU Измены людей друг другу объясняются в первую очередь генетикой. Оба пола изначально не моногамны, а генетические настройки человека направлены на продолжение рода и обеспечение более качественного, крепкого и успешного потомства и лучших условий для жизни. Об этом URA.RU рассказал социальный психолог Алексей Рощин. «Если говорить антропологически, то оба пола не моногамны. Природа сделала так, чтобы и мужчина, и женщина могли совокупляться с разными партнерами, даже есть подмеченный антропологами факт, что именно у человеческой самки нет периода спаривания. У большинства млекопитающих есть достаточно четкие сроки, которые понятны самцам и самкам. У людей такого нет: женщина может забеременеть в любой момент и вплоть до того, как появится анализ ДНК, нельзя понять, кто является отцом, если у нее были разные партнеры. Есть идея, что в процессе эволюции такая особенность возникла неслучайно. Это еще называется скрытый период овуляции. С точки зрения эволюции получается, что измены запрограммированы», — пояснил Алексей Рощин. Психолог считает, что причина измен кроется в генетических настройках человека, которые направлены на продолжение рода и обеспечение хороших условий для жизни. «В какой-то степени измена — это жажда разнообразия и стремление найти чуть более успешного партнера. В конечном счете оказывается, что это постоянный поиск для того, чтобы пристроить в лучшие руки свои гены, то есть обеспечить своему потомству лучшие условия существования. Чтобы потомство было более умное, более красивое, более обеспеченное. В конечном итоге все эти запросы диктует не сам человек, а его генетика и инстинкты. Выбирает ген. Ген постоянно хочет пройти в будущее и при этом в лучшей компании, то есть обогатиться наиболее способными к выживанию генами», — отметил специалист. Также социальный психолог уверен, что люди обращают внимание друг на друга благодаря в первую очередь биологическим особенностям, а не внешним данным. «Когда тебе нравится другая особь — это не обязательно зрительный контакт. Очень большую роль играют запахи. Мы сознательно запах не чувствуем, но организм уловил феромоны и напрягся, понял, что генетическая информация ему подходит. Это не обусловлено тем, что человек прекрасно сложен или у него симметричное лицо. Человек может быть совершенно невзрачным с точки зрения большинства, но феромон подскажет, что именно от этой особи будет хорошее потомство. И возникает любовь. И из-за этого рушатся браки. Скорее всего, в большинстве выдающихся историй любви лежит этот биологический базис», — подытожил Алексей Рощин. День поворачивания налево — это необычный, но интересный праздник, который отмечается 29 июля. Также в русском языке выражение «пойти налево» употребляется как синоним измены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Измены людей друг другу объясняются в первую очередь генетикой. Оба пола изначально не моногамны, а генетические настройки человека направлены на продолжение рода и обеспечение более качественного, крепкого и успешного потомства и лучших условий для жизни. Об этом URA.RU рассказал социальный психолог Алексей Рощин. «Если говорить антропологически, то оба пола не моногамны. Природа сделала так, чтобы и мужчина, и женщина могли совокупляться с разными партнерами, даже есть подмеченный антропологами факт, что именно у человеческой самки нет периода спаривания. У большинства млекопитающих есть достаточно четкие сроки, которые понятны самцам и самкам. У людей такого нет: женщина может забеременеть в любой момент и вплоть до того, как появится анализ ДНК, нельзя понять, кто является отцом, если у нее были разные партнеры. Есть идея, что в процессе эволюции такая особенность возникла неслучайно. Это еще называется скрытый период овуляции. С точки зрения эволюции получается, что измены запрограммированы», — пояснил Алексей Рощин. Психолог считает, что причина измен кроется в генетических настройках человека, которые направлены на продолжение рода и обеспечение хороших условий для жизни. «В какой-то степени измена — это жажда разнообразия и стремление найти чуть более успешного партнера. В конечном счете оказывается, что это постоянный поиск для того, чтобы пристроить в лучшие руки свои гены, то есть обеспечить своему потомству лучшие условия существования. Чтобы потомство было более умное, более красивое, более обеспеченное. В конечном итоге все эти запросы диктует не сам человек, а его генетика и инстинкты. Выбирает ген. Ген постоянно хочет пройти в будущее и при этом в лучшей компании, то есть обогатиться наиболее способными к выживанию генами», — отметил специалист. Также социальный психолог уверен, что люди обращают внимание друг на друга благодаря в первую очередь биологическим особенностям, а не внешним данным. «Когда тебе нравится другая особь — это не обязательно зрительный контакт. Очень большую роль играют запахи. Мы сознательно запах не чувствуем, но организм уловил феромоны и напрягся, понял, что генетическая информация ему подходит. Это не обусловлено тем, что человек прекрасно сложен или у него симметричное лицо. Человек может быть совершенно невзрачным с точки зрения большинства, но феромон подскажет, что именно от этой особи будет хорошее потомство. И возникает любовь. И из-за этого рушатся браки. Скорее всего, в большинстве выдающихся историй любви лежит этот биологический базис», — подытожил Алексей Рощин. День поворачивания налево — это необычный, но интересный праздник, который отмечается 29 июля. Также в русском языке выражение «пойти налево» употребляется как синоним измены.