В ХМАО увольняют почтальонов за отказ торговать тушенкой

27 июля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Пыть-яхе почтальонов заставляют торговать продуктами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пыть-яхе (ХМАО) увольняют сотрудников «Почты России» за отказ ходить по квартирам жителей и продавать продукты. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ПП Пыть-ях». «Уволили всех почтальонов, кроме одного — он в отпуске. Уволили нас, потому, что не ходим по квартирам и не предлагаем гречку, тушенку и так далее. Почтальон обязан в месяц продавать товара на 10 тысяч рублей, а с сентября — на 15. За 24 тысячи рублей обязанностей у почтальона не перечислить. Разгрузить машину, разобрать, разнести свой участок. А теперь еще надо на плечо повесить сумку с товаром. Именно от этого мы оказались», — сообщил автор поста. Кроме этого, женщина пожаловалась на отношение руководства к рабочему персоналу. Она уверяет, что рядовым сотрудникам постоянно грубят, запугивают увольнением и не оплачивают переработки. «Одни требования. И это, конечно, потому, что от наших продаж зависит их [руководства] премия, которая почти равна нашей зарплате. Вчера мне было ужасно плохо, выбросили нас как мусор», — добавляет автор поста. Узнать мнение руководства окружного отделения «Почты России» по данному инциденту на момент публикации не удалось. По номерам, указанным на сайте компании, журналисту URA.RU, никто не ответил. В компанию направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми «Почта России» уволила без оснований местную жительницу. Женщина обратилась в суд и взыскала с компании компенсацию морального вреда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пыть-яхе (ХМАО) увольняют сотрудников «Почты России» за отказ ходить по квартирам жителей и продавать продукты. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ПП Пыть-ях». «Уволили всех почтальонов, кроме одного — он в отпуске. Уволили нас, потому, что не ходим по квартирам и не предлагаем гречку, тушенку и так далее. Почтальон обязан в месяц продавать товара на 10 тысяч рублей, а с сентября — на 15. За 24 тысячи рублей обязанностей у почтальона не перечислить. Разгрузить машину, разобрать, разнести свой участок. А теперь еще надо на плечо повесить сумку с товаром. Именно от этого мы оказались», — сообщил автор поста. Кроме этого, женщина пожаловалась на отношение руководства к рабочему персоналу. Она уверяет, что рядовым сотрудникам постоянно грубят, запугивают увольнением и не оплачивают переработки. «Одни требования. И это, конечно, потому, что от наших продаж зависит их [руководства] премия, которая почти равна нашей зарплате. Вчера мне было ужасно плохо, выбросили нас как мусор», — добавляет автор поста. Узнать мнение руководства окружного отделения «Почты России» по данному инциденту на момент публикации не удалось. По номерам, указанным на сайте компании, журналисту URA.RU, никто не ответил. В компанию направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми «Почта России» уволила без оснований местную жительницу. Женщина обратилась в суд и взыскала с компании компенсацию морального вреда.