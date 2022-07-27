Мэр Перми рассказал, как сделает город лучшим в РФ

Демкин заверил, что не разбрасывается пустыми обещаниями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин заверил, что через десять лет Пермь войдет в тройку лучших городов РФ, помимо Санкт-Петербурга и Москвы. Во время интервью на телеканале «Россия-24» он заявил, что за счет благоустройства изменится городская среда, что создаст комфортные условия для бизнеса.

«Пермь не „должна“ войти [в тройку], она войдет туда. Никогда я фантазийные вещи не произносил и был очень осторожен в высказываниях. И, когда я заявляю о том, что Пермь войдет в тройку лучших городов, у меня есть в этом уверенность», — заявил Демкин. Он добавил, что он ориентирует свою команду на достижение этой цели.

Отвечая на вопрос корреспондента, Демкин рассказал, что добиваться нового статуса Перми власти будут посредство благоустройства и системы образования. Образование позволит жителям раскрывать свои способности, а изменение городской среды поможет создать комфортные условия для инвесторов и бизнесменов. «Вижу цель, и к этой цели мы движемся», — отметил Демкин.

Утверждать, что Пермь является городом нереализованных проектов, сегодня нельзя. Это заблуждение, сказал Алексей Демкин. Но «слона надо есть по частям» и за короткий промежуток времени сложно изменить пространство. Однако власти понимают, что нужно делать, заключил мэр.

О том, что глава Перми намерен сделать город лучшим в России, URA.RU сообщало в июне. Тогда Демкин выделил развитие туристического потенциала, как одну из задач на пути к этой цели.