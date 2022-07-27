Депутат ГД: дефолт Украины скрывают ради продолжения спецоперации

27 июля 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

По его словам, дефолт Украины давно наступил Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ожидаемый дефолт на Украине давно наступил, однако его не объявляют, потому что хотят продолжить вести боевые действия против России. Об этом URA.RU заявил зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. «Дефолт Украины уже давно наступил, но пока осуществляется прямая финансовая поддержка со стороны стран Евросоюза, США, пока задействованы международные финансовые институты, официального объявления дефолта не будет. […] Я думаю, что, если мы посмотрим в казну Украины, мы там не найдем никаких денег, кроме тех, что выделяются их зарубежными партнерами на поддержание жизни страны, поддержание военных операций украинской армии», — прокомментировал экономическую ситуацию на Украине Артем Кирьянов. Ранее журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung написали о том, что в ближайшее время на Украине наступит дефолт. По их информации, рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт платежеспособности страны: они ставят под сомнение принципиальную способность Украины обслуживать долгосрочный долг в иностранной валюте.

Ожидаемый дефолт на Украине давно наступил, однако его не объявляют, потому что хотят продолжить вести боевые действия против России. Об этом URA.RU заявил зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. «Дефолт Украины уже давно наступил, но пока осуществляется прямая финансовая поддержка со стороны стран Евросоюза, США, пока задействованы международные финансовые институты, официального объявления дефолта не будет. […] Я думаю, что, если мы посмотрим в казну Украины, мы там не найдем никаких денег, кроме тех, что выделяются их зарубежными партнерами на поддержание жизни страны, поддержание военных операций украинской армии», — прокомментировал экономическую ситуацию на Украине Артем Кирьянов. Ранее журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung написали о том, что в ближайшее время на Украине наступит дефолт. По их информации, рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт платежеспособности страны: они ставят под сомнение принципиальную способность Украины обслуживать долгосрочный долг в иностранной валюте.