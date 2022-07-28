Bloomberg: у Путина появится влиятельный союзник в НАТО и G7

Новый премьер-министр Италии может стать союзником Путина в международных организациях, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин может обрести нового союзника в блоках НАТО и G7 в лице Джорджии Мелони — возможного приемника премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом в своей статье для агентства Bloomberg заявила обозреватель Мария Тадео.

«Итальянский политический класс испытывает странное увлечение Россией <…> Когда Драги уйдет с поста, Путин, несомненно, проверит решимость своего преемника, возможно, надеясь, что старые дружеские отношения могут привести к более мягким санкциям и давлению на Украину, чтобы она согласилась на продиктованный мир», — пишет автор. При этом Тадео отметила, что кандидат на пост премьер-министра Италии Джорджия Мелони является главой партии «Братья Италии», союзником которой выступает дружественно настроенный к Путину депутат Европарламента Сильвио Берлускони. «Берлускони будет играть центральную роль в таком правительстве», — говорится в статье.

По словам обозревателя, Италия остается важным игроком на мировой арене, что может в будущем сыграть на руку России и ее лидеру. «Голос Италии имеет значение. Он является одним из основателей ЕС, членом G7 и одним из первых основателей НАТО. В то время как театральность часто отвлекает от международной значимости страны, Рим по-прежнему остается влиятельным игроком в европейских кругах. Решимость Италии будет иметь ключевое значение для установления новых санкций и продления срока действия существующих в Брюсселе, где каждый пакет должен быть одобрен единогласно», — отметила она.

Ранее глава партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони утверждал, что видит в Путине «хорошего друга». Лидер «Лиги» Маттео Сальвини, в свою очередь, называл Путина «лучшим государственным деятелем на земле».

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги, передает «Царьград». После этого итальянский лидер распустил парламент страны, сообщает телеканал 360. В связи с этим 25 сентября в Италии должны пройти досрочные выборы в парламент.