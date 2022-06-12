Берлускони: Путин не отвечал на звонки после начала спецоперации

12 июня 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не стал разговаривать с Сильвио Берлускони Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони после начала спецоперации на Украине дважды звонил президенту РФ Владимиру Путину, но тот не ответил. Об этом Берлускони сообщил в кулуарах своего голосования на референдуме в Милане. «Я ничего не слышал от Путина в последнее время. Мы были очень хорошими друзьями, я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ни одного ответа», — цитирует Берлускони итальянская газета Il Messaggero. Он также назвал конфликт на Украине опасным, потому что не видит шансов немедленного завершения спецоперации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию, а также освобождение Донбасса. Ранее Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину в необходимости принятия требований Москвы по поводу спецоперации. Он также считает, что Запад изолирован от всего мира из-за антироссийских санкций, сообщает телеканал 360. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони после начала спецоперации на Украине дважды звонил президенту РФ Владимиру Путину, но тот не ответил. Об этом Берлускони сообщил в кулуарах своего голосования на референдуме в Милане. «Я ничего не слышал от Путина в последнее время. Мы были очень хорошими друзьями, я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ни одного ответа», — цитирует Берлускони итальянская газета Il Messaggero. Он также назвал конфликт на Украине опасным, потому что не видит шансов немедленного завершения спецоперации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию, а также освобождение Донбасса. Ранее Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину в необходимости принятия требований Москвы по поводу спецоперации. Он также считает, что Запад изолирован от всего мира из-за антироссийских санкций, сообщает телеканал 360.