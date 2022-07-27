Челябинская компания стала поставщиком для проекта «Восток Ойл» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Приводная техника» из Челябинска стала основным поставщиком электродвигателей и преобразователей для крупнейшего в мире Пайяхского месторождения в Красноярском крае. Как URA.RU сообщил директор по маркетингу Евгений Чупин, несколько двигателей уже отгружены разработчику месторождения компании «Роснефть».

«На начавшемся 26 июля эксплуатационном бурении в Пайяхе в рамках проекта „Восток Ойл“ работают электродвигатели и преобразователи нашего предприятия. В рамках реализации проекта предполагается поставить около 100 буровых установок, часть из которых уже отправлена заказчику: оборудование ведет разведочное и эксплуатационное бурение», — рассказал URA.RU Чупин.

Электродвигатели полностью разработаны и изготовлены в Челябинской области. Доля отечественных комплектующих в них приближается к 95%. «Приводная техника» более 10 лет потратила на создание преобразователей частоты серии МТ1000. Данные устройства управляют электрическими двигателями. В компании алгоритмы управления и схемотехнику называют более совершенной в сравнении с импортными аналогами. В мире такие преобразователи только начинают выводиться на рынок. Двигатели с преобразователями рассчитаны на мощность в один мегаватт на каждый механизм. Энергия с такими характеристиками требуется для ротора, буровых насосов и лебедки — основных механизмов буровой вышки.

Сегодня челябинская фирма снижает зависимость от критических компонентов преобразователей — силовых транзисторов и микроэлектроники. Ради этого ведется работа с российскими разработчиками приборов. Среди них производитель полупроводников АО «Протон-электротекс» и изготовитель микросхем «Микрон». Буровые установки спроектированы «Урало-сибирской промышленной компанией» из Екатеринбурга. Она выступила непосредственным заказчиком для «Приводной техники».

Политика импортозамещения проводится российским правительством как в высокотехнологичных областях, так и в других отраслях российской экономики. Производство и потребительский сектор столкнулись с ограничениями после введения рядом стран экономических санкций. Недружественные действия были вызваны объявлением о начале проведения спецоперации на Украине.

Оборудование из Челябинской области стало примером успешного импортозамещения в машиностроении Фото: группа компаний «Приводная техника»

Общая мощность преобразователей частоты в контейнере достигает пяти мегаватт Фото: группа компаний «Приводная техника»