27 июля 2022

В Курганскую область вернется жара с грозами

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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
В регионе потеплеет до 29 градусов Фото:

В Курганской области 31 июля потеплеет до 29 градусов, местами ожидаются грозы. Информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 31.07.2022, день: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха: 24—29 [градусов]», — указано на сайте.

В этот день ожидается, что при грозе скорость порывов ветра достигнет 13 метров в секунду. 30 июля, по данным синоптиков, температура воздуха достигнет 28 градусов, а днем ранее — 26 градусов.

Ожидается, что с 27 по 29 июля на юге и юго-западе Курганской области может выпасть до 60 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. 28 июля дневная температура воздуха в регионе опускалась ниже 20 градусов.

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В Курганской области 31 июля потеплеет до 29 градусов, местами ожидаются грозы. Информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 31.07.2022, день: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха: 24—29 [градусов]», — указано на сайте. В этот день ожидается, что при грозе скорость порывов ветра достигнет 13 метров в секунду. 30 июля, по данным синоптиков, температура воздуха достигнет 28 градусов, а днем ранее — 26 градусов. Ожидается, что с 27 по 29 июля на юге и юго-западе Курганской области может выпасть до 60 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. 28 июля дневная температура воздуха в регионе опускалась ниже 20 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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