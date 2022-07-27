В Курганскую область вернется жара с грозами

28 июля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

В регионе потеплеет до 29 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 31 июля потеплеет до 29 градусов, местами ожидаются грозы. Информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 31.07.2022, день: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха: 24—29 [градусов]», — указано на сайте. В этот день ожидается, что при грозе скорость порывов ветра достигнет 13 метров в секунду. 30 июля, по данным синоптиков, температура воздуха достигнет 28 градусов, а днем ранее — 26 градусов. Ожидается, что с 27 по 29 июля на юге и юго-западе Курганской области может выпасть до 60 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. 28 июля дневная температура воздуха в регионе опускалась ниже 20 градусов.

В Курганской области 31 июля потеплеет до 29 градусов, местами ожидаются грозы. Информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 31.07.2022, день: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха: 24—29 [градусов]», — указано на сайте. В этот день ожидается, что при грозе скорость порывов ветра достигнет 13 метров в секунду. 30 июля, по данным синоптиков, температура воздуха достигнет 28 градусов, а днем ранее — 26 градусов. Ожидается, что с 27 по 29 июля на юге и юго-западе Курганской области может выпасть до 60 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. 28 июля дневная температура воздуха в регионе опускалась ниже 20 градусов.