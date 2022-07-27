В Челябинске сгоревшие дома сносят под бизнес-центры. Фото

28 июля 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Старые дома начали демонтировать с помощью тяжелой техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска строительной техникой сносят сгоревшие дома на улице Российской, чтобы построить новые бизнес-центры. Об этом URA.RU сообщили читатели. «В этих брошенных домах постоянно собирались какие-то маргинальные компании и бомжи. Теперь появилась техника и начали сносить», — сообщила URA.RU жительница Центрального района. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, заброшенные строения демонтируют с помощью тяжелой строительной техники. Экскаватор Hitachi доламывает ветхие строения и грузит строительный мусор в грузовики. Ранее в мэрии Челябинска провели процедуру публичных слушаний по данному участку. Речь идет о планировке территории в границах ул. Российской, ул. Миасской, ул. Красноармейской в Центральном районе города. На этом месте планируют строительство четырех административно-деловых центров с автостоянками, научно-производственного технопарка и торгово-развлекательного комплекса. Первые пожары в частных домах на улице Российской начали происходить регулярно с 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В августе 2021 года в одном из сгоревшем деревянном доме №82 пожарные обнаружили обгоревший труп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска строительной техникой сносят сгоревшие дома на улице Российской, чтобы построить новые бизнес-центры. Об этом URA.RU сообщили читатели. «В этих брошенных домах постоянно собирались какие-то маргинальные компании и бомжи. Теперь появилась техника и начали сносить», — сообщила URA.RU жительница Центрального района. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, заброшенные строения демонтируют с помощью тяжелой строительной техники. Экскаватор Hitachi доламывает ветхие строения и грузит строительный мусор в грузовики. Ранее в мэрии Челябинска провели процедуру публичных слушаний по данному участку. Речь идет о планировке территории в границах ул. Российской, ул. Миасской, ул. Красноармейской в Центральном районе города. На этом месте планируют строительство четырех административно-деловых центров с автостоянками, научно-производственного технопарка и торгово-развлекательного комплекса.