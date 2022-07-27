27 июля 2022

В Челябинске сгоревшие дома сносят под бизнес-центры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос заброшенных домов на улице Российской. Челябинск , снос дома, сгоревший дом, реновация, заброшенные дома
Старые дома начали демонтировать с помощью тяжелой техники Фото:

В центре Челябинска строительной техникой сносят сгоревшие дома на улице Российской, чтобы построить новые бизнес-центры. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В этих брошенных домах постоянно собирались какие-то маргинальные компании и бомжи. Теперь появилась техника и начали сносить», — сообщила URA.RU жительница Центрального района.

Как передает корреспондент URA.RU с места событий, заброшенные строения демонтируют с помощью тяжелой строительной техники. Экскаватор Hitachi доламывает ветхие строения и грузит строительный мусор в грузовики.

Ранее в мэрии Челябинска провели процедуру публичных слушаний по данному участку. Речь идет о планировке территории в границах ул. Российской, ул. Миасской, ул. Красноармейской в Центральном районе города. На этом месте планируют строительство четырех административно-деловых центров с автостоянками, научно-производственного технопарка и торгово-развлекательного комплекса.

Стройка Лакницкого на Российской. Челябинск
Первые пожары в частных домах на улице Российской начали происходить регулярно с 2020 года
Фото:
Стройка Лакницкого на Российской. Челябинск
В августе 2021 года в одном из сгоревшем деревянном доме №82 пожарные обнаружили обгоревший труп
Фото:

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В центре Челябинска строительной техникой сносят сгоревшие дома на улице Российской, чтобы построить новые бизнес-центры. Об этом URA.RU сообщили читатели. «В этих брошенных домах постоянно собирались какие-то маргинальные компании и бомжи. Теперь появилась техника и начали сносить», — сообщила URA.RU жительница Центрального района. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, заброшенные строения демонтируют с помощью тяжелой строительной техники. Экскаватор Hitachi доламывает ветхие строения и грузит строительный мусор в грузовики. Ранее в мэрии Челябинска провели процедуру публичных слушаний по данному участку. Речь идет о планировке территории в границах ул. Российской, ул. Миасской, ул. Красноармейской в Центральном районе города. На этом месте планируют строительство четырех административно-деловых центров с автостоянками, научно-производственного технопарка и торгово-развлекательного комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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