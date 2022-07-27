Полиция проводит проверку по факту драки возле тюменского кафе «Монарх» Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Возле тюменского кафе «Монарх» произошла драка со стрельбой. Об этом сообщили пользователи паблика «Тюмень Online» соцсети «ВКонтакте». В региональном ГУВД агентству сообщили, что по факту инцидента силовиками проводится проверка.

«90-е возвращаются в Тюмень… Стрельба и массовая разборка. Вот так минувшим утром: десятки человек и стрельба около кафе „Монарх“ на Московском тракте», — сообщил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи предположили, что участники конфликта были пьяны. «Не было бы алкоголя в башке, был бы здравый смысл. Там, где „алкашка“ — там падаль», — заявил Иван Красовский. «Да какие разборки, набухались и пострелять решили», — предположил Александр Диев.

В региональном ГУВД агентству сообщили, что личности участников конфликта уже установлены. «Позавчера в вечернее время возле кафе „Монарх“ произошел конфликт. В настоящее время установлено трое участников. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках проводимой проверки. По ее результатам действиям участников будет дана правовая оценка», — пояснили там URA.RU.