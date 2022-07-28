DS: США проиграет холодную войну с РФ, приблизив гражданскую

Согласно опросам, в США велики риски начала гражданской войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Возрастающая напряженность внутри США может привести к гражданской войне и не дать Америке победить Россию в новой холодной войне. Статью об этом написал обозреватель японского издания Daily Shincho Кадзухико Фудзи.

«Сейчас часто отмечается, что между США и Россией началась новая холодная война, и самым большим фактором, который определит ее исход, станет внутриполитическая стабильность», — считает Фудзи. По его мнению, обстановка внутри России намного более благоприятная, чем в США. «В то время как Вашингтон вместе со странами Большой семерки прилагает все усилия для сдерживания России, Кремль стремится расширить свою власть, используя БРИКС в качестве рычага, и создается впечатление, что у него дела идут более успешно, чем предполагалось ранее», — отметил автор.

В свете опасений по поводу внутреннего раскола США профессор факультета политологии Калифорнийского университета Барбара Уолтер предупредила читателей о растущем риске начала гражданской войны в Америке. Этот тезис подтверждают и социологические опросы, уточнил журналист. «Большинство американцев заявило, что правительство коррумпировано и проводит политику, направленную против обычных людей, а 28% ответили положительно на вопрос „Как вы думаете, пойдет ли народ с оружием в руках против правительства в недалеком будущем?“» — написал он.

В заключении автор еще раз обратил внимание на растущую напряженность внутри США. «Неизвестно, будет ли в США гражданская война, но, если ситуация с серьезным расколом в стране не улучшится, победа в новой холодной войне с Россией может оказаться невозможной», — считает Фудзи.