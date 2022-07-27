27 июля 2022

Курганский пенсионер из ревности убил спящего товарища

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
64-летнего мужчину заключили под стражу, он полностью признал вину в убийстве Фото:

В Курганской области заключен под стражу 64-летний житель деревни Новое Лушниково Кетовского округа, обвиняемый в убийстве спящего товарища. Преступление было совершено на почве ревности, сообщает региональное следственное управление СК России.

«По данным следствия, после совместного распития спиртного обвиняемый на почве ревности нанес несколько ножевых ранений в живот своему спящему товарищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Очевидцем преступления стала жена злоумышленника. Испугавшись за свою жизнь, она закрылась в комнате и стала стучать в окна. Ее услышал сосед, который пришел на помощь женщине, отобрал нож у ее супруга и вызвал полицию.

Обвиняемый полностью признал свою вину. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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В Курганской области заключен под стражу 64-летний житель деревни Новое Лушниково Кетовского округа, обвиняемый в убийстве спящего товарища. Преступление было совершено на почве ревности, сообщает региональное следственное управление СК России. «По данным следствия, после совместного распития спиртного обвиняемый на почве ревности нанес несколько ножевых ранений в живот своему спящему товарищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Очевидцем преступления стала жена злоумышленника. Испугавшись за свою жизнь, она закрылась в комнате и стала стучать в окна. Ее услышал сосед, который пришел на помощь женщине, отобрал нож у ее супруга и вызвал полицию. Обвиняемый полностью признал свою вину. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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