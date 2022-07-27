Самолет, летевший в Москву, экстренно приземлился в Екатеринбурге

28 июля 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Одному из пассажиров на борту стало плохо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово в 11:58 внезапно приземлился самолет, следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва. Как рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта, причина внеплановой посадки — «ухудшение самочувствия одного из пассажиров». «Ему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц. Борт вылетел далее по маршруту», — поделился представитель аэропорта. На прошлой неделе URA.RU рассказывало о похожем инциденте с самолетом, вылетевшем из Екатеринбурга в Москву. Через несколько минут он неожиданно вернулся. С чем это было связано, в «Уральских авиалиниях», так и не раскрыли. Самолет в Кольцово встречали медики Фото: AviaticA / «Четвертый канал»

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в 11:58 внезапно приземлился самолет, следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва. Как рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта, причина внеплановой посадки — «ухудшение самочувствия одного из пассажиров». «Ему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц. Борт вылетел далее по маршруту», — поделился представитель аэропорта. На прошлой неделе URA.RU рассказывало о похожем инциденте с самолетом, вылетевшем из Екатеринбурга в Москву. Через несколько минут он неожиданно вернулся. С чем это было связано, в «Уральских авиалиниях», так и не раскрыли.