Самолет, летевший в Москву, экстренно приземлился в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в 11:58 внезапно приземлился самолет, следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва. Как рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта, причина внеплановой посадки — «ухудшение самочувствия одного из пассажиров».
«Ему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц. Борт вылетел далее по маршруту», — поделился представитель аэропорта.
На прошлой неделе URA.RU рассказывало о похожем инциденте с самолетом, вылетевшем из Екатеринбурга в Москву. Через несколько минут он неожиданно вернулся. С чем это было связано, в «Уральских авиалиниях», так и не раскрыли.
Самолет в Кольцово встречали медики
Фото: AviaticA / «Четвертый канал»
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово в 11:58 внезапно приземлился самолет, следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва. Как рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта, причина внеплановой посадки — «ухудшение самочувствия одного из пассажиров». «Ему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц. Борт вылетел далее по маршруту», — поделился представитель аэропорта. На прошлой неделе URA.RU рассказывало о похожем инциденте с самолетом, вылетевшем из Екатеринбурга в Москву. Через несколько минут он неожиданно вернулся. С чем это было связано, в «Уральских авиалиниях», так и не раскрыли.