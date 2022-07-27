27 июля 2022

Самолет, летевший в Москву, экстренно приземлился в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, azur air, самолет, азур эйр, азурэйр
Одному из пассажиров на борту стало плохо Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в 11:58 внезапно приземлился самолет, следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва. Как рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта, причина внеплановой посадки — «ухудшение самочувствия одного из пассажиров».

«Ему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц. Борт вылетел далее по маршруту», — поделился представитель аэропорта.

На прошлой неделе URA.RU рассказывало о похожем инциденте с самолетом, вылетевшем из Екатеринбурга в Москву. Через несколько минут он неожиданно вернулся. С чем это было связано, в «Уральских авиалиниях», так и не раскрыли.

Самолет в Кольцово встречали медики
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в 11:58 внезапно приземлился самолет, следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва. Как рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта, причина внеплановой посадки — «ухудшение самочувствия одного из пассажиров». «Ему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц. Борт вылетел далее по маршруту», — поделился представитель аэропорта. На прошлой неделе URA.RU рассказывало о похожем инциденте с самолетом, вылетевшем из Екатеринбурга в Москву. Через несколько минут он неожиданно вернулся. С чем это было связано, в «Уральских авиалиниях», так и не раскрыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...