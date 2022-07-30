Диетолог Тихомирова рассказала о пользе авокадо при похудении

31 июля 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Авокадо полезно для иммунитета, кожи и сосудов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фрукт авокадо помогает при похудении, так как содержит в себе много полезных веществ, дающих организму долгое насыщение. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «Это единственный плод, в котором содержится большое количество жира. Этот жир по своему составу чем-то похож на тот, который содержится в оливковом масле. Там есть как насыщенные, так и не насыщенные жирные кислоты, которые полезны для иммунитета, кожи, сосудов, красоты. Углеводов, белков там практически не содержится. Авокадо очень любят адепты всех диет. Оно в сочетании с любыми овощами, фруктами или другими продуктами дает чувство длительного насыщения. Для тех, кто желает похудеть — это отличный плод. Нужно понимать, что эпидемия ожирения, существует не из-за того, что люди едят много жиров, а из-за того, что люди едят много углеводов», — сказала доктор Елена Тихомирова. Диетолог уточнила, что если человек любит авокадо, ведет здоровый образ жизни и съедает каждый день по одной штуке, то это полезно для организма. «Общее количество жиров необходимых для женщины — 60 грамм в сутки, для мужчины — 80 грамм. В 100 граммах авокадо содержится 20 грамм жира, в одном плоде около 40 грамм», — отметила специалист. Сотрудник Центра эстетической косметологии, диетолог Елена Соломатина пояснила, что авокадо помогает не только сбросить вес, но и защитить себя от атеросклероза. «Авокадо насыщено омега-9. Это как в оливковом масле, но там есть и омега-6 и омега-3. Также в нем достаточно много олеиновой кислоты, которая оказывает ярко выраженное противовоспалительное действие, защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Микровоспаления, как правило, это и есть провокаторы поражения сосудов, соответственно на них как пластический материал потом уже оседает холестерин, который в дальнейшем провоцирует атеросклероз. Авокадо защищает от этих проблем», — заключила диетолог. День авокадо отмечается 31 июля. Это удивительный плод, у которого масса достоинств. Фрукт хорошо сочетается почти со всеми продуктами и содержит в себе много полезных веществ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фрукт авокадо помогает при похудении, так как содержит в себе много полезных веществ, дающих организму долгое насыщение. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «Это единственный плод, в котором содержится большое количество жира. Этот жир по своему составу чем-то похож на тот, который содержится в оливковом масле. Там есть как насыщенные, так и не насыщенные жирные кислоты, которые полезны для иммунитета, кожи, сосудов, красоты. Углеводов, белков там практически не содержится. Авокадо очень любят адепты всех диет. Оно в сочетании с любыми овощами, фруктами или другими продуктами дает чувство длительного насыщения. Для тех, кто желает похудеть — это отличный плод. Нужно понимать, что эпидемия ожирения, существует не из-за того, что люди едят много жиров, а из-за того, что люди едят много углеводов», — сказала доктор Елена Тихомирова. Диетолог уточнила, что если человек любит авокадо, ведет здоровый образ жизни и съедает каждый день по одной штуке, то это полезно для организма. «Общее количество жиров необходимых для женщины — 60 грамм в сутки, для мужчины — 80 грамм. В 100 граммах авокадо содержится 20 грамм жира, в одном плоде около 40 грамм», — отметила специалист. Сотрудник Центра эстетической косметологии, диетолог Елена Соломатина пояснила, что авокадо помогает не только сбросить вес, но и защитить себя от атеросклероза. «Авокадо насыщено омега-9. Это как в оливковом масле, но там есть и омега-6 и омега-3. Также в нем достаточно много олеиновой кислоты, которая оказывает ярко выраженное противовоспалительное действие, защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Микровоспаления, как правило, это и есть провокаторы поражения сосудов, соответственно на них как пластический материал потом уже оседает холестерин, который в дальнейшем провоцирует атеросклероз. Авокадо защищает от этих проблем», — заключила диетолог. День авокадо отмечается 31 июля. Это удивительный плод, у которого масса достоинств. Фрукт хорошо сочетается почти со всеми продуктами и содержит в себе много полезных веществ.