Нидерланды обяжут украинских беженцев платить за аренду и медстраховку

Правительство Нидерландов планирует обязать работающих украинских беженцев оплачивать аренду жилья и медицинскую страховку. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники. Предложение планируется вынести на рассмотрение совета министров в пятницу.

«Работающие украинцы должны будут платить арендную плату и взносы за медицинское страхование», — говорится в сообщении RTL Nieuws. Текущие годовые траты государства на эти цели до 2027 года составляют около 2,7 миллиарда евро, а бюджет на последующие годы пока не определен. Министр по вопросам убежища и миграции Мона Кейзер считает справедливым требовать оплаты от тех, кто уже нашел работу: более 60% украинских беженцев в Нидерландах трудоустроены.