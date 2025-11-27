Нидерланды обяжут украинских беженцев платить за аренду и медстраховку
Беженцы с Украины начнут платить из-за оптимизации расходов Нидерландов
Правительство Нидерландов планирует обязать работающих украинских беженцев оплачивать аренду жилья и медицинскую страховку. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники. Предложение планируется вынести на рассмотрение совета министров в пятницу.
«Работающие украинцы должны будут платить арендную плату и взносы за медицинское страхование», — говорится в сообщении RTL Nieuws. Текущие годовые траты государства на эти цели до 2027 года составляют около 2,7 миллиарда евро, а бюджет на последующие годы пока не определен. Министр по вопросам убежища и миграции Мона Кейзер считает справедливым требовать оплаты от тех, кто уже нашел работу: более 60% украинских беженцев в Нидерландах трудоустроены.
В Нидерландах проживают около 120 тысяч украинских беженцев, примерно 95 тысяч из них — в муниципальных приютах. Украинцам предоставляют убежище на основании директивы ЕС, действие которой неоднократно продлевалось с момента начала 2022 года. Кроме того, Мона Кейзер предлагает предоставить украинским беженцам особый статус к марту 2027 года — это должно способствовать их возвращению на родину после восстановления мира.
