Вахтовикам и мигрантам придется сдать тест, чтобы попасть в ЯНАО

В ЯНАО возобновляется обязательное тестирование Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО возобновляется обязательное тестирование на коронавирус для вахтовиков и беженцев, которые прибывают во временные пункты размещения. Соответствующее распоряжение выпустила глава ямальского управления Роспотребнадзора.

«Обеспечить обязательное обследование на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, <…> категорий населения без учета иммунного статуса в соответствии с приложением один к данному постановлению», — говорится в документе. В приложении перечислены все категории граждан, которых необходимо обязательно тестировать при въезде в регион, — туда входят вахтовики, иностранцы, учителя, беженцы.

Также обязательно возобновляют обязательную проверку на коронавирус ямальцев с симптомами инфекционного заболевания, которые приезжают из заграницы. Отмечается, что за 29 неделю 2022 года на территории округа на 83% вырос недельный показатель заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ожидается новая вспышка коронавируса. Рост заболевших начнет заметно увеличиваться с конца августа.