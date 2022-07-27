Вахтовикам и мигрантам придется сдать тест, чтобы попасть в ЯНАО

В ЯНАО возобновляется обязательное тестирование на коронавирус для вахтовиков и беженцев, которые прибывают во временные пункты размещения. Соответствующее распоряжение выпустила глава ямальского управления Роспотребнадзора.
«Обеспечить обязательное обследование на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, <…> категорий населения без учета иммунного статуса в соответствии с приложением один к данному постановлению», — говорится в документе. В приложении перечислены все категории граждан, которых необходимо обязательно тестировать при въезде в регион, — туда входят вахтовики, иностранцы, учителя, беженцы.
Также обязательно возобновляют обязательную проверку на коронавирус ямальцев с симптомами инфекционного заболевания, которые приезжают из заграницы. Отмечается, что за 29 неделю 2022 года на территории округа на 83% вырос недельный показатель заболеваемости коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО ожидается новая вспышка коронавируса. Рост заболевших начнет заметно увеличиваться с конца августа.
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В ЯНАО возобновляется обязательное тестирование на коронавирус для вахтовиков и беженцев, которые прибывают во временные пункты размещения. Соответствующее распоряжение выпустила глава ямальского управления Роспотребнадзора. «Обеспечить обязательное обследование на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, <…> категорий населения без учета иммунного статуса в соответствии с приложением один к данному постановлению», — говорится в документе. В приложении перечислены все категории граждан, которых необходимо обязательно тестировать при въезде в регион, — туда входят вахтовики, иностранцы, учителя, беженцы. Также обязательно возобновляют обязательную проверку на коронавирус ямальцев с симптомами инфекционного заболевания, которые приезжают из заграницы. Отмечается, что за 29 неделю 2022 года на территории округа на 83% вырос недельный показатель заболеваемости коронавирусом. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ожидается новая вспышка коронавируса. Рост заболевших начнет заметно увеличиваться с конца августа.