В Кремле отметили значимость Лаврова для Запада

28 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Лавров на Западе более популярен, чем Боррель Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен на Западе, чем председатель Европарламента Жозеп Боррель. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле. «Он справедливо жаловался. [Боррель] действительно менее популярен, чем Лавров», — передает слова Пескова журналист URA.RU. Ранее Боррель пожаловался, что западные СМИ больше интересует Лавров, чем он. По его словам, они не всегда передают его заявления, однако активно освещают деятельность главы МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен на Западе, чем председатель Европарламента Жозеп Боррель. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле. «Он справедливо жаловался. [Боррель] действительно менее популярен, чем Лавров», — передает слова Пескова журналист URA.RU. Ранее Боррель пожаловался, что западные СМИ больше интересует Лавров, чем он. По его словам, они не всегда передают его заявления, однако активно освещают деятельность главы МИД РФ.