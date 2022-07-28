В Кремле отметили значимость Лаврова для Запада

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров на Западе более популярен, чем Боррель Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен на Западе, чем председатель Европарламента Жозеп Боррель. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле.

«Он справедливо жаловался. [Боррель] действительно менее популярен, чем Лавров», — передает слова Пескова журналист URA.RU.

Ранее Боррель пожаловался, что западные СМИ больше интересует Лавров, чем он. По его словам, они не всегда передают его заявления, однако активно освещают деятельность главы МИД РФ.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен на Западе, чем председатель Европарламента Жозеп Боррель. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле. «Он справедливо жаловался. [Боррель] действительно менее популярен, чем Лавров», — передает слова Пескова журналист URA.RU. Ранее Боррель пожаловался, что западные СМИ больше интересует Лавров, чем он. По его словам, они не всегда передают его заявления, однако активно освещают деятельность главы МИД РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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