Боррель обиделся на западные СМИ за интерес к Лаврову

27 июля 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Западные СМИ слишком активно освещают высказывания Сергея Лаврова, считает Жозеп Боррель Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пожаловался, что западные СМИ не всегда передают его заявления, однако активно освещают деятельность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом он заявил в эфире радио Cadena SER. «Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное и никто не подхватывает эту информацию в СМИ. А недавно председатель Европейского совета Шарль Мишель был на саммите Африканского союза, чтобы объяснить позицию ЕС. И я не видел ни одной газеты, ни одного западного СМИ, которое воспроизвело бы это», — сказал Боррель. В конце июля Сергей Лавров поехал в турне по Африке, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса активно освещала это событие и пришла к выводу, что США уступают Африку России.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пожаловался, что западные СМИ не всегда передают его заявления, однако активно освещают деятельность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом он заявил в эфире радио Cadena SER. «Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное и никто не подхватывает эту информацию в СМИ. А недавно председатель Европейского совета Шарль Мишель был на саммите Африканского союза, чтобы объяснить позицию ЕС. И я не видел ни одной газеты, ни одного западного СМИ, которое воспроизвело бы это», — сказал Боррель. В конце июля Сергей Лавров поехал в турне по Африке, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса активно освещала это событие и пришла к выводу, что США уступают Африку России.