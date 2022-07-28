Литовский банк перекрывает возможность транзита в Калининград

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«Шауляй банк» прекращает свою работу в России с первого сентября Фото:
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Транспортная блокада Калининграда

«Шауляй банк» из Литвы, через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о прекращении работы с Россией. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия-24».

«Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк, это „Шауляй банк“. Банк сообщил о прекращении всех банковских отношений с Россией с 1 сентября», — сказал Рябоконь. В МИД Литвы направлена соответствующая нота с просьбой разобраться с банком.

Ранее URA.RU сообщало, что Литва возобновила транзит грузов в Калининград. Компания грузовых перевозок LTG Cargo возобновляет транзит российских санкционных грузов по территории Литвы в Калининград с 22 июля.

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«Шауляй банк» из Литвы, через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о прекращении работы с Россией. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия-24». «Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк, это „Шауляй банк“. Банк сообщил о прекращении всех банковских отношений с Россией с 1 сентября», — сказал Рябоконь. В МИД Литвы направлена соответствующая нота с просьбой разобраться с банком. Ранее URA.RU сообщало, что Литва возобновила транзит грузов в Калининград. Компания грузовых перевозок LTG Cargo возобновляет транзит российских санкционных грузов по территории Литвы в Калининград с 22 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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