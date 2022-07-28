Литовский банк перекрывает возможность транзита в Калининград

28 июля 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

«Шауляй банк» прекращает свою работу в России с первого сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда «Шауляй банк» из Литвы, через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о прекращении работы с Россией. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия-24». «Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк, это „Шауляй банк“. Банк сообщил о прекращении всех банковских отношений с Россией с 1 сентября», — сказал Рябоконь. В МИД Литвы направлена соответствующая нота с просьбой разобраться с банком. Ранее URA.RU сообщало, что Литва возобновила транзит грузов в Калининград. Компания грузовых перевозок LTG Cargo возобновляет транзит российских санкционных грузов по территории Литвы в Калининград с 22 июля.

«Шауляй банк» из Литвы, через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о прекращении работы с Россией. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия-24». «Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк, это „Шауляй банк“. Банк сообщил о прекращении всех банковских отношений с Россией с 1 сентября», — сказал Рябоконь. В МИД Литвы направлена соответствующая нота с просьбой разобраться с банком. Ранее URA.RU сообщало, что Литва возобновила транзит грузов в Калининград. Компания грузовых перевозок LTG Cargo возобновляет транзит российских санкционных грузов по территории Литвы в Калининград с 22 июля.