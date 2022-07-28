Ортопед Саидов рассказал, от каких болезней спасут пешие прогулки

29 июля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Прогулки защитят вены и позвоночник от патологий, сказал Рашид Саидов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пешие прогулки по утрам смогут защитить организм от варикоза, проблем с опорно-двигательным аппаратом и снижением мышечного тонуса. Особенно это касается офисных работников. Об этом URA.RU рассказал травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов. «По утрам надо гулять хотя бы 20-30 минут. Лишний раз, например, можно не ехать до метро на автобусе, а пройтись пешком. Особенно этот совет актуален для тех, кто работает в офисе и вынужден много времени проводить в сидячем положении. Чем меньше человек двигается, тем хуже работают все системы организма. Проблемы появляются с опорно-двигательным аппаратом, снижается мышечный тонус, особенно страдает венозная система нижних конечностей», — сказал Рашид Саидов. Он объяснил, почему именно офисные сотрудники чаще всего сталкиваются с этими проблемами. «При отсутствии движения не работают мышцы голени, которые стимулируют отток венозной крови от ног к сердцу. В результате длительного пребывания в одном положении кровь застаивается, нагрузка на венозную систему возрастает. Из-за этого офисные сотрудники зачастую сталкиваются с варикозом и другими подобными заболеваниями вен. Ежедневные утренние прогулки помогают защитить венозную и опорно-двигательную системы от опасных патологий, способствуют улучшению общего состояния организма», — подчеркнул врач.

Пешие прогулки по утрам смогут защитить организм от варикоза, проблем с опорно-двигательным аппаратом и снижением мышечного тонуса. Особенно это касается офисных работников. Об этом URA.RU рассказал травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов. «По утрам надо гулять хотя бы 20-30 минут. Лишний раз, например, можно не ехать до метро на автобусе, а пройтись пешком. Особенно этот совет актуален для тех, кто работает в офисе и вынужден много времени проводить в сидячем положении. Чем меньше человек двигается, тем хуже работают все системы организма. Проблемы появляются с опорно-двигательным аппаратом, снижается мышечный тонус, особенно страдает венозная система нижних конечностей», — сказал Рашид Саидов. Он объяснил, почему именно офисные сотрудники чаще всего сталкиваются с этими проблемами. «При отсутствии движения не работают мышцы голени, которые стимулируют отток венозной крови от ног к сердцу. В результате длительного пребывания в одном положении кровь застаивается, нагрузка на венозную систему возрастает. Из-за этого офисные сотрудники зачастую сталкиваются с варикозом и другими подобными заболеваниями вен. Ежедневные утренние прогулки помогают защитить венозную и опорно-двигательную системы от опасных патологий, способствуют улучшению общего состояния организма», — подчеркнул врач.