Челябинский депутат уходит с поста директора госучреждения

Александр Беленков (в центре) уходит без объяснения причин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Александр Беленков покинет пост директора областного бюджетного госучреждения «Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области» (ОБГУ). Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили URA.RU в минспорта региона.

«Беленков написал заявление об увольнении с поста директора ОБГУ. Документы оформляются. Причин увольнения не назвал», — пояснили в министерство.

Беленков также является помощником депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова. В гордуму он делегирован от Тракторозаводского райсовет, куда был избран в сентябре 2019 года. ОБГУ руководит с момента основания учреждения в 2015 году.

Сама дирекция создана для обеспечения и организации мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Эта структура подведомственна региональному минспорта. В задачи ОБГУ также входит организация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».