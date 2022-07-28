28 июля 2022

Челябинский депутат уходит с поста директора госучреждения

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, беленков александр
Александр Беленков (в центре) уходит без объяснения причин Фото:

Депутат гордумы Челябинска Александр Беленков покинет пост директора областного бюджетного госучреждения «Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области» (ОБГУ). Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили URA.RU в минспорта региона.

«Беленков написал заявление об увольнении с поста директора ОБГУ. Документы оформляются. Причин увольнения не назвал», — пояснили в министерство.

Беленков также является помощником депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова. В гордуму он делегирован от Тракторозаводского райсовет, куда был избран в сентябре 2019 года. ОБГУ руководит с момента основания учреждения в 2015 году.

Сама дирекция создана для обеспечения и организации мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Эта структура подведомственна региональному минспорта. В задачи ОБГУ также входит организация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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Депутат гордумы Челябинска Александр Беленков покинет пост директора областного бюджетного госучреждения «Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области» (ОБГУ). Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили URA.RU в минспорта региона. «Беленков написал заявление об увольнении с поста директора ОБГУ. Документы оформляются. Причин увольнения не назвал», — пояснили в министерство. Беленков также является помощником депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова. В гордуму он делегирован от Тракторозаводского райсовет, куда был избран в сентябре 2019 года. ОБГУ руководит с момента основания учреждения в 2015 году. Сама дирекция создана для обеспечения и организации мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Эта структура подведомственна региональному минспорта. В задачи ОБГУ также входит организация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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