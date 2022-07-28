Пермякам предлагают отправиться в тур выходного дня на электричке

Пока «Ласточка» едет в Верещагино, можно насладиться видами из окна Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермякам предлагают 6 августа отправиться в путешествие на электричке в Верещагино. Программу тура выходного дня выложили на сайте Пермской пригородной компании.

«В разгар летнего сезона предлагаем увлекательный тур на „Ласточке“ в Верещагино. Это интересная возможность побывать в краеведческом музее с редкими железнодорожными экспонатами и музее Свято-Лазаревского женского монастыря, а также навестить фирменные магазины предприятий „Вемол“ и „Верещагинский трикотаж“», — указано в программе.

Туристы отправятся на «Ласточке» из Перми в 8:34 утра, обратно — в 17:46. Стоимость тура — 1750 рублей на взрослого человека, 1270 — детский билет (до 7 лет). В стоимость включены проезд, сопровождение экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты на объекты показа и обед.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермская пригородная компания получила лицензию на осуществление туристической деятельности. Компания в ближайшие месяцы планирует также запустить туры в Кунгур и Чусовой.