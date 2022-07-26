Из пермских электричек создают туристический бизнес

«Пермская пригородная компания» получила лицензию на туристическую деятельность Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

АО «Пермская пригородная компания» (АО «ППК»), управляющая электричками в Прикамье, получила лицензию на туристическую деятельность. Теперь предприятие может самостоятельно организовывать мероприятия по внутреннему туризму с использованием электропоездов и железнодорожной инфраструктуры.

«Компания будет проводить мероприятия по развитию внутреннего туризма в Пермском крае без привлечения сторонних подрядчиков. Наличие лицензии в этом случае позволит сэкономить время и деньги. Например, возможен запуск самостоятельных туров с электропоездами по новым направлениям. Рассчитываем, что они будут популярны у пермяков», — рассказали URA.RU в компании.

В ближайших планах — сделать регулярной экскурсионную поездку на ретропоезде «Михайловский экспресс», которую впервые провели в честь Дня города. Также в АО «ППК» предлагают всем пермякам обращаться в компанию со своими предложениями по организации туристических маршрутов по краю.

Ранее URA.RU сообщало, что платные экскурсии об истории Перми будут проводить по маршруту городской кольцевой электрички. За полтора часа гид расскажет пассажирам о создании Пермского университета, железной дороги в Перми, Мотовилихинских заводах и других исторических фактах.