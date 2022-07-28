В Тюмени назначили нового главу УФСБ

28 июля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Прежний глава Игорь Николаев переведен на новое место службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новым главой УФСБ по Тюменской области назначен генерал-майор Владимир Овчинников. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Начальником регионального управления ФСБ России по Тюменской области назначен генерал-майор Владимир Овчинников. Ранее он возглавлял УФСБ России по Липецкой области», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, прежний глава тюменского ведомства Игорь Николаев «переведен к новому месту несения службы». По данным URA.RU, он займет место главы свердловского областного управления.

Новым главой УФСБ по Тюменской области назначен генерал-майор Владимир Овчинников. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Начальником регионального управления ФСБ России по Тюменской области назначен генерал-майор Владимир Овчинников. Ранее он возглавлял УФСБ России по Липецкой области», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, прежний глава тюменского ведомства Игорь Николаев «переведен к новому месту несения службы». По данным URA.RU, он займет место главы свердловского областного управления.