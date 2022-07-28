В Тюмени назначили нового главу УФСБ

Прежний глава Игорь Николаев переведен на новое место службы
Новым главой УФСБ по Тюменской области назначен генерал-майор Владимир Овчинников. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«Начальником регионального управления ФСБ России по Тюменской области назначен генерал-майор Владимир Овчинников. Ранее он возглавлял УФСБ России по Липецкой области», — рассказали в инфоцентре.
По данным властей, прежний глава тюменского ведомства Игорь Николаев «переведен к новому месту несения службы». По данным URA.RU, он займет место главы свердловского областного управления.
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