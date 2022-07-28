Автора жутких работ для Ельцин Центра наказали за фейки про армию

Выставка Алисы Горшениной будет работать в ЕЦ до 28 августаФото: telegram-канал Ельцин Центра
Свердловский облсуд оставил в силе приговор Ленинского суда Нижнего Тагила художнице Алисе Горшениной, оштрафованной ранее по статье о дискредитации Вооруженных сил России на 35 тысяч рублей. Защита Горшениной с этим не согласна.
«Мы собираемся подавать кассационную жалобу в Челябинский суд», — цитирует адвоката Рустама Ризванова портал TagilCity.ru. Поводом для наказания Горшениной стал пост в одном из telegram-каналов от имени художницы. На фото Горшенина держала белую розу, подвязанную тонкой лентой с запрещенными призывами.
Как писало URA.RU, с начала июля в Ельцин Центре работает выставка Горшениной «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Она интересна тем, что большая часть экспозиции — это выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Судя по фото, на выставке есть также авторские костюмы и маски.
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Свердловский облсуд оставил в силе приговор Ленинского суда Нижнего Тагила художнице Алисе Горшениной, оштрафованной ранее по статье о дискредитации Вооруженных сил России на 35 тысяч рублей. Защита Горшениной с этим не согласна. «Мы собираемся подавать кассационную жалобу в Челябинский суд», — цитирует адвоката Рустама Ризванова портал TagilCity.ru. Поводом для наказания Горшениной стал пост в одном из telegram-каналов от имени художницы. На фото Горшенина держала белую розу, подвязанную тонкой лентой с запрещенными призывами. Как писало URA.RU, с начала июля в Ельцин Центре работает выставка Горшениной «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Она интересна тем, что большая часть экспозиции — это выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Судя по фото, на выставке есть также авторские костюмы и маски.