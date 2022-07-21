В Ельцин Центре открыли жуткую выставку с потрохами. Фото

22 июля 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Работы можно будет увидеть до 28 августа Фото: telegram-канал Ельцин Центра В арт-галерее Ельцин Центра проходит выставка «Пугало стояло в центре вспаханного поля» уральской художницы Алисы Горшениной. Большая часть экспозиции — это выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Фотографии с выставки появились в telegram-канале центра. «Самобытное творчество Алисы Горшениной базируется на образах из детства и переплетении культур различных народов России в ее личной истории», — говорится в описании выставки. Также подчеркивается, что среди вошедших в выставку работ — объекты из ткани, графика, цифровые коллажи и видеоарт. Судя по фотографиям, которые опубликовал Ельцин Центр, на выставке есть не только пугала, близкие к образу человека, но и авторские костюмы и маски. С арт-объектами можно ознакомиться на втором этаже арт-галереи Ельцин Центра до 28 августа, с 10.00 до 21.00. Ранее в Свердловской области сняли фильм об уральской росписи, деревянном зодчестве и героях уральского края. Среди художников, которые дали интервью съемочной группе была и Алиса Горшенина, а также дизайнер Любовь Михалева и фабрикант Иван Хафизов. Некоторые экспонаты навеивают небольшой страх, как полагается чучелу Фото: telegram-канал Ельцин Центра Среди работ много объектов, похожих на людей Фото: telegram-канал Ельцин Центра Есть и отдельные экспонаты человеческих органов Фото: telegram-канал Ельцин Центра Для оформления некоторых работ были использованы деревянные наличники Фото: telegram-канал Ельцин Центра Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В арт-галерее Ельцин Центра проходит выставка «Пугало стояло в центре вспаханного поля» уральской художницы Алисы Горшениной. Большая часть экспозиции — это выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Фотографии с выставки появились в telegram-канале центра. «Самобытное творчество Алисы Горшениной базируется на образах из детства и переплетении культур различных народов России в ее личной истории», — говорится в описании выставки. Также подчеркивается, что среди вошедших в выставку работ — объекты из ткани, графика, цифровые коллажи и видеоарт. Судя по фотографиям, которые опубликовал Ельцин Центр, на выставке есть не только пугала, близкие к образу человека, но и авторские костюмы и маски. С арт-объектами можно ознакомиться на втором этаже арт-галереи Ельцин Центра до 28 августа, с 10.00 до 21.00. Ранее в Свердловской области сняли фильм об уральской росписи, деревянном зодчестве и героях уральского края. Среди художников, которые дали интервью съемочной группе была и Алиса Горшенина, а также дизайнер Любовь Михалева и фабрикант Иван Хафизов.