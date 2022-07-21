Работы можно будет увидеть до 28 августаФото: telegram-канал Ельцин Центра
В арт-галерее Ельцин Центра проходит выставка «Пугало стояло в центре вспаханного поля» уральской художницы Алисы Горшениной. Большая часть экспозиции — это выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Фотографии с выставки появились в telegram-канале центра.
«Самобытное творчество Алисы Горшениной базируется на образах из детства и переплетении культур различных народов России в ее личной истории», — говорится в описании выставки. Также подчеркивается, что среди вошедших в выставку работ — объекты из ткани, графика, цифровые коллажи и видеоарт.
Судя по фотографиям, которые опубликовал Ельцин Центр, на выставке есть не только пугала, близкие к образу человека, но и авторские костюмы и маски. С арт-объектами можно ознакомиться на втором этаже арт-галереи Ельцин Центра до 28 августа, с 10.00 до 21.00.
Ранее в Свердловской области сняли фильм об уральской росписи, деревянном зодчестве и героях уральского края. Среди художников, которые дали интервью съемочной группе была и Алиса Горшенина, а также дизайнер Любовь Михалева и фабрикант Иван Хафизов.
Некоторые экспонаты навеивают небольшой страх, как полагается чучелу
Фото: telegram-канал Ельцин Центра
Среди работ много объектов, похожих на людей
Фото: telegram-канал Ельцин Центра
Есть и отдельные экспонаты человеческих органов
Фото: telegram-канал Ельцин Центра
Для оформления некоторых работ были использованы деревянные наличники
Фото: telegram-канал Ельцин Центра
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В арт-галерее Ельцин Центра проходит выставка «Пугало стояло в центре вспаханного поля» уральской художницы Алисы Горшениной. Большая часть экспозиции — это выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Фотографии с выставки появились в telegram-канале центра. «Самобытное творчество Алисы Горшениной базируется на образах из детства и переплетении культур различных народов России в ее личной истории», — говорится в описании выставки. Также подчеркивается, что среди вошедших в выставку работ — объекты из ткани, графика, цифровые коллажи и видеоарт. Судя по фотографиям, которые опубликовал Ельцин Центр, на выставке есть не только пугала, близкие к образу человека, но и авторские костюмы и маски. С арт-объектами можно ознакомиться на втором этаже арт-галереи Ельцин Центра до 28 августа, с 10.00 до 21.00. Ранее в Свердловской области сняли фильм об уральской росписи, деревянном зодчестве и героях уральского края. Среди художников, которые дали интервью съемочной группе была и Алиса Горшенина, а также дизайнер Любовь Михалева и фабрикант Иван Хафизов.