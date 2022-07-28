В Перми машина скорой помощи с пациентами снесла столб. Фото

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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, скорая помощь, дорога, машина скорой медицинской помощи
В скорой помощи находились врачи и пациенты — мама с ребенком Фото:

В Орджоникидзевском районе Перми машина скорой помощи врезалась в столб. Информация о ДТП появилась в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе пермского минздрава данный факт подтвердили.

«В машине, кроме врачей скорой помощи, находилась мать с ребенком. В аварии пострадали водитель автомобиля и мать. Им оказывается первая помощь на месте происшествия. Возможно, потребуется госпитализация», — сообщили в минздраве корреспонденту URA.RU.

Причины ДТП пока неизвестны. Оперативно получить комментарий от ГИБДД не удалось.

Пострадавшим оказывается помощь на месте происшествия
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В Орджоникидзевском районе Перми машина скорой помощи врезалась в столб. Информация о ДТП появилась в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе пермского минздрава данный факт подтвердили. «В машине, кроме врачей скорой помощи, находилась мать с ребенком. В аварии пострадали водитель автомобиля и мать. Им оказывается первая помощь на месте происшествия. Возможно, потребуется госпитализация», — сообщили в минздраве корреспонденту URA.RU. Причины ДТП пока неизвестны. Оперативно получить комментарий от ГИБДД не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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