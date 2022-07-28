В Перми машина скорой помощи с пациентами снесла столб. Фото

В скорой помощи находились врачи и пациенты — мама с ребенком Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Перми машина скорой помощи врезалась в столб. Информация о ДТП появилась в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе пермского минздрава данный факт подтвердили.

«В машине, кроме врачей скорой помощи, находилась мать с ребенком. В аварии пострадали водитель автомобиля и мать. Им оказывается первая помощь на месте происшествия. Возможно, потребуется госпитализация», — сообщили в минздраве корреспонденту URA.RU.

Причины ДТП пока неизвестны. Оперативно получить комментарий от ГИБДД не удалось.